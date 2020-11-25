Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника, выгодная лояльность и бой с тенью

Стрельцам спрогнозирована выгода от лояльности / Reuters

Четверг, 26 ноября и 12-13 лунный день, ожидается непростым для знаков Зодиака Близнецы, Весы, Рыбы и Рак.

Близнецов гороскоп на 26 ноября 2020 года предупредил об угрозе каверзы завистника, Весам сулит борьбу с тенью, а Рыб предупредил об угрозе несчастного случая, сообщает supercook.ru.

Раков астропрогноз известил о возможном возникновении зависимости. Еще одному знаку – Стрелец – светит позитив на карьерном фронте, лояльность может принести выгоду.

К какому четвергу подготовиться представителям земной стихии

Гороскоп на 26 ноября 2020 года – Козерог

Возможен временный успех в карьерной сфере. Могут возникнуть проблемы из-за уймы дел или необдуманных обещаний. Репутация может "посереть".

Гороскоп на завтра – Телец

Не уходите с головой в любимые дела, найдите время для близких. Возможно, близким понадобится рука помощи.

Гороскоп на 26 ноября 2020 – Дева

Вам нужна подзарядка от тех, кто вами дорожит. Благодаря общению может стать больше жизненных сил, возможен рост обаяния и магнетизма.

К какому четвергу подготовиться представителям воздушной стихии

Гороскоп на 26 ноября 2020 года – Водолей

Мужчинам не советуют уходить с головой в то, что их беспокоит. Отпустите обиды и принесите извинения тем, кого обидели.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Тот, кто вам завидует, может пытаться делать пакости, но навредит своей репутации. Не вздумайте прибегать к мести.

Гороскоп на 26 ноября 2020 – Весы

Взгляните на свои отрицательные качества и постарайтесь сделать их не такими явными. Возможны ссоры и споры.

К какому четвергу подготовиться представителям водной стихии

Гороскоп на 26 ноября 2020 года – Рыбы

Лучше быть в привычной обстановке, отказаться от шумных компаний и не посещать места, где скапливается много людей. Есть большая угроза несчастья.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Обратите внимание на сны, они могут принести конкретные сведения. Займитесь важными делами после обеда.

Гороскоп на 26 ноября 2020 – Рак

Вы можете с кем-то познакомиться, возможно возникновение зависимости. Прислушивайтесь к тому, что говорит внутренний голос.

К какому четвергу подготовиться представителям огненной стихии

Гороскоп на 26 ноября 2020 года – Овен

Противопоказаны дела, в которых вы не профи. После обеда не проявляйте излишнюю уверенность в себе, иначе – возможны проблемы со здоровьем.

Гороскоп на завтра – Лев

В отношениях возможны проблемы из-за нерешительности или самоуверенности. Чтобы избежать лишней ссоры со второй половинкой, можно встретиться с друзьями.

Гороскоп на 26 ноября 2020 – Стрелец

Благодаря уступчивости и лояльности к начальству возможно пополнение кошелька. Вы можете заполучить влиятельных покровителей или новых партнеров. Из-за нового источника дохода можно угодить в непростую ситуацию.