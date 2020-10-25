Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска

Одному водному знаку Зодиака грозит начало темной финансовой полосы.
Понедельник, 26 октября и 10-11 лунный, прогнозируется светлым для знака Зодиака Рыбы – им сулят окрыленность.
Скорпионов гороскоп на 26 октября 2020 года предупредил о возможном начале негативного финансового периода, пишет supercook.ru.
Весам в начале недели посоветовали воздержаться от рискованных операций.
Какой понедельник представителям водной стихии сулит астропрогноз
- Гороскоп на 26 октября 2020 года – Рыбы
Можно впускать в жизнь новых людей, что-то покупать, обновляться. Благодаря новым людям вы сможете получить "крылья" и увидеть новые горизонты. Остерегайтесь эйфории. Не разбрасывайтесь обещаниями.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Может начать снижаться уровень жизни. Доверяйте себе, а не чужим советам, и сможете остановить негативные перемены.
- Гороскоп на 26 октября 2020 – Рак
Перешагните за рамки, найдите новые знакомства и можете стать счастливее. Не "выключайте" тактичность и не теряйте чувство меры.
Какой понедельник представителям огненной стихии сулит астропрогноз
- Гороскоп на 26 октября 2020 года – Овен
Есть угроза ситуации, близкой к авралу, – возможно, одновременно придется разбираться с несколькими вопросами. Противопоказаны лишние разговоры.
- Гороскоп на завтра – Лев
Могут поджидать важные решения. Будьте готовы к решению нескольких вопросов одновременно. Конфликт может "излечить" сердечная беседа.
- Гороскоп на 26 октября 2020 – Стрелец
Внутренняя энергия может вырваться и разрушить позитив в отношениях с кем-то близким. Лучше побыть наедине с собой.
Какой понедельник представителям воздушной стихии сулит астропрогноз
- Гороскоп на 26 октября 2020 года – Весы
На сделки или покупки можно решаться, если вы точно знаете, что нет риска. Могут вспыхнуть конфликты, постарайтесь быть очень сдержанными. Не стоит рассчитывать, что выгодное предложение будет прибыльным.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не делайте поспешных выводов. Лучше найти возможность и отложить дела и контакты.
- Гороскоп на 26 октября 2020 – Водолей
Не лгите самим себе. Лучше меньше общаться и не давать обещаний. Выбросьте из жизни то, что вам не нужно.
Какой понедельник представителям земной стихии сулит астропрогноз
- Гороскоп на 26 октября 2020 года – Дева
Если хотите продолжить расти – признайтесь себе в своих же проколах. Из-за расчетливости и трезвости отношения с представителями противоположного пола могут быть прохладными.
- Гороскоп на завтра – Телец
Благодаря контактам с новыми партнерами в будущем можно получить прибыль. Активнее ищите, куда можно выгодно вложить деньги.
- Гороскоп на 26 октября 2020 – Козерог
Женщин может порадовать общение с детьми. Отношения мужчин со спутницами могут быть прохладными из-за холодности и сдержанности.