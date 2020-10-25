УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска

25 октября 2020, 02:21

Одному водному знаку Зодиака грозит начало темной финансовой полосы.

В астропрогнозе отмечается, что у Рыб могут появиться крылья – Гороскоп на завтра 26 октября 2020 года для всех
У Рыб могут появиться "крылья", отмечается в астропрогнозе / Reuters

Понедельник, 26 октября и 10-11 лунный, прогнозируется светлым для знака Зодиака Рыбы – им сулят окрыленность.

Скорпионов гороскоп на 26 октября 2020 года предупредил о возможном начале негативного финансового периода, пишет supercook.ru.

Весам в начале недели посоветовали воздержаться от рискованных операций.

Какой понедельник представителям водной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 26 октября 2020 года – Рыбы

Можно впускать в жизнь новых людей, что-то покупать, обновляться. Благодаря новым людям вы сможете получить "крылья" и увидеть новые горизонты. Остерегайтесь эйфории. Не разбрасывайтесь обещаниями.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Может начать снижаться уровень жизни. Доверяйте себе, а не чужим советам, и сможете остановить негативные перемены.

  • Гороскоп на 26 октября 2020 – Рак

Перешагните за рамки, найдите новые знакомства и можете стать счастливее. Не "выключайте" тактичность и не теряйте чувство меры.

Какой понедельник представителям огненной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 26 октября 2020 года – Овен

Есть угроза ситуации, близкой к авралу, – возможно, одновременно придется разбираться с несколькими вопросами. Противопоказаны лишние разговоры.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Могут поджидать важные решения. Будьте готовы к решению нескольких вопросов одновременно. Конфликт может "излечить" сердечная беседа.

  • Гороскоп на 26 октября 2020 – Стрелец

Внутренняя энергия может вырваться и разрушить позитив в отношениях с кем-то близким. Лучше побыть наедине с собой.

Какой понедельник представителям воздушной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 26 октября 2020 года – Весы

На сделки или покупки можно решаться, если вы точно знаете, что нет риска. Могут вспыхнуть конфликты, постарайтесь быть очень сдержанными. Не стоит рассчитывать, что выгодное предложение будет прибыльным.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не делайте поспешных выводов. Лучше найти возможность и отложить дела и контакты.

  • Гороскоп на 26 октября 2020 – Водолей

Не лгите самим себе. Лучше меньше общаться и не давать обещаний. Выбросьте из жизни то, что вам не нужно.

Какой понедельник представителям земной стихии сулит астропрогноз

  • Гороскоп на 26 октября 2020 года – Дева

Если хотите продолжить расти – признайтесь себе в своих же проколах. Из-за расчетливости и трезвости отношения с представителями противоположного пола могут быть прохладными.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Благодаря контактам с новыми партнерами в будущем можно получить прибыль. Активнее ищите, куда можно выгодно вложить деньги.

  • Гороскоп на 26 октября 2020 – Козерог

Женщин может порадовать общение с детьми. Отношения мужчин со спутницами могут быть прохладными из-за холодности и сдержанности.

знаки Зодиака гороскоп на завтра Гороскоп 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:13
Ученые назвали отличное средство против тревоги
02:21
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
01:47
Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры Видео
00:55
В моду на осень-зиму вернулись особенные женские куртки из 70-х: фото Фото
00:19
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки
Реклама
00:01
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
24 октября, суббота
23:57
Google Maps начинает показывать маршруты для велосипедистов
23:35
В полиции пояснили о свертке, найденном у Арахамии под капотом Видео
23:07
Тихановская ушла на карантин из-за Covid-19
22:57
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
22:38
Одному знаку Зодиака откроются тайны – астрологи Видео
22:36
Под Сумами депутат угрозами требовал деньги на избирательную кампанию
22:27
Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН
22:02
Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом
21:53
Помпео по телефону попытался переубедить Лукашенко Видео
21:47
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
21:29
Поезда Укрзализныци переходят на зимний график - что изменится
21:15
Стало известно о вероятных разработчиках Новичка для Навального Видео
21:02
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
20:56
В Керченском проливе на танкере РФ прогремел мощный взрыв
Реклама
20:28
В ЦИК поведали, когда ожидать итогов дня голосования
20:18
Боец UFC Хабиб вышел взвешиваться без трусов Видео
19:55
Кровавое ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть жертва и пострадавшие
19:47
На Донбассе погиб пророссийский командир батальона Призрак
19:33
Эксперт развенчал миф насчет грибов Видео
19:29
Зеленский назвал главное достижение режима "тишины" на Донбассе Видео
19:13
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:07
Турция начинает производить в Украине современные беспилотники
19:01
Трамп уже успел досрочного проголосовать на выборах
18:50
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку
18:46
Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку" Видео
18:28
Ушел из жизни один из деятелей перестройки
18:25
В США решили "добить" Путина и вновь расширили санкции
17:59
В Минске силовики повязали участниц "женского" марша Видео
17:42
Для денежных переводов заробитчан хотят ввести налог
17:37
Виталий Кличко заразился коронавирусом
17:20
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
17:05
В Украине пошли на послабления для "красной" зоны карантина: что изменилось Видео
16:42
В Хмельницкой области в аварии погибли подростки
16:40
Дышит Путину в затылок: в РФ неожиданно сменился лидер в рейтинге доверия Видео
Реклама
16:30
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
16:00
Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака
15:39
Макрону требуется лечение психических расстройств - Эрдоган Видео
15:25
У Тихановской рассказали о сроках визита в Украину и назвали главную ошибку Лукашенко Видео
15:11
Опрос от Зеленского: как будут выглядеть и работать волонтеры Видео
15:03
"День тишины" перед выборами: сотни нарушений, названы области-лидеры
14:48
Арахамия срочно вызвал взрывотехников: что нашли на авто соратника Зеленского Видео
14:27
В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19 Видео
14:05
Врач назвал самых опасных переносчиков коронавируса Видео
14:00
Эксперт сказал, что всегда должно быть в холодильнике
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять