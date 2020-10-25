Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска

У Рыб могут появиться "крылья", отмечается в астропрогнозе / Reuters

Понедельник, 26 октября и 10-11 лунный, прогнозируется светлым для знака Зодиака Рыбы – им сулят окрыленность.

Скорпионов гороскоп на 26 октября 2020 года предупредил о возможном начале негативного финансового периода, пишет supercook.ru.

Весам в начале недели посоветовали воздержаться от рискованных операций.

Какой понедельник представителям водной стихии сулит астропрогноз

Гороскоп на 26 октября 2020 года – Рыбы

Можно впускать в жизнь новых людей, что-то покупать, обновляться. Благодаря новым людям вы сможете получить "крылья" и увидеть новые горизонты. Остерегайтесь эйфории. Не разбрасывайтесь обещаниями.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Может начать снижаться уровень жизни. Доверяйте себе, а не чужим советам, и сможете остановить негативные перемены.

Гороскоп на 26 октября 2020 – Рак

Перешагните за рамки, найдите новые знакомства и можете стать счастливее. Не "выключайте" тактичность и не теряйте чувство меры.

Какой понедельник представителям огненной стихии сулит астропрогноз

Гороскоп на 26 октября 2020 года – Овен

Есть угроза ситуации, близкой к авралу, – возможно, одновременно придется разбираться с несколькими вопросами. Противопоказаны лишние разговоры.

Гороскоп на завтра – Лев

Могут поджидать важные решения. Будьте готовы к решению нескольких вопросов одновременно. Конфликт может "излечить" сердечная беседа.

Гороскоп на 26 октября 2020 – Стрелец

Внутренняя энергия может вырваться и разрушить позитив в отношениях с кем-то близким. Лучше побыть наедине с собой.

Какой понедельник представителям воздушной стихии сулит астропрогноз

Гороскоп на 26 октября 2020 года – Весы

На сделки или покупки можно решаться, если вы точно знаете, что нет риска. Могут вспыхнуть конфликты, постарайтесь быть очень сдержанными. Не стоит рассчитывать, что выгодное предложение будет прибыльным.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не делайте поспешных выводов. Лучше найти возможность и отложить дела и контакты.

Гороскоп на 26 октября 2020 – Водолей

Не лгите самим себе. Лучше меньше общаться и не давать обещаний. Выбросьте из жизни то, что вам не нужно.

Какой понедельник представителям земной стихии сулит астропрогноз

Гороскоп на 26 октября 2020 года – Дева

Если хотите продолжить расти – признайтесь себе в своих же проколах. Из-за расчетливости и трезвости отношения с представителями противоположного пола могут быть прохладными.

Гороскоп на завтра – Телец

Благодаря контактам с новыми партнерами в будущем можно получить прибыль. Активнее ищите, куда можно выгодно вложить деньги.

Гороскоп на 26 октября 2020 – Козерог

Женщин может порадовать общение с детьми. Отношения мужчин со спутницами могут быть прохладными из-за холодности и сдержанности.