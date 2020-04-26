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Гороскоп на завтра: открытие дара и смертельная опасность

26 апреля 2020, 11:27

Девам грозит удар по сердцу, а Весам светит новая влюбленность.

Дар в себе могут открыть Раки – Гороскоп на 27 апреля 2020 года
Раки могут открыть в себе дар / Reuters

В первый рабочий день и в шестой лунный день – понедельник, 27 апреля, лучше с оптимизмом смотреть на дела, которые нужно сделать, хорошо, что они есть. 

Двум знакам Зодиака гороскоп на 27 апреля 2020 года спрогнозировал "черные события" – Овнам грозит смертельная опасность, а Девам – удар по сердцу.

Еще для двух знаков прогноз очень позитивный – Ракам насулили открытие дара, а Весам – новую влюбленность. 

Как новая рабочая неделя начнется для водных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Возможно духовное открытие – не исключено, что вы обладаете каким-то даром. Не занимайтесь делами, которые могут вас разочаровать.

Гороскоп на 27 апреля 2020 года – Рыбы

Чтобы хорошенько заработать, нельзя отвлекаться, особенно – на ерунду. Не стремитесь к тому, что вас не греет.

Гороскоп на 27 апреля 2020 – Скорпион

Прислушивайтесь к своим ощущениям, скорее всего, они вас не подводят. Не прячьте настоящее лицо под маской, возможно, из-за нее у вас мало поклонников.

Как новая рабочая неделя начнется для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Лучше спрятать подальше деньги и карточки – не тратьтесь, особенно на то, что не принесет пользу. Будьте осторожны во время общения, особенно с теми, кого плохо знаете.

Гороскоп на 27 апреля 2020 года – Весы

Лучше не скупитесь. Займитесь полезными делами. В душе могут появиться теплые чувства, не убивайте их.

Гороскоп на 27 апреля 2020 – Близнецы

Можно научиться чему-то новому, поработать руками или головой. Не спешите что-то резко менять в карьере. Не стоит закатывать пирушки.

Как новая рабочая неделя начнется для земных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Можете больше общаться, находить новые связи, только не вздумайте задирать нос – это может оттолкнуть от вас дорогих людей.

Гороскоп на 27 апреля 2020 года – Дева

Откажитесь от физических нагрузок и берегите свою нервную систему. Постарайтесь находиться в спокойной обстановке. Вам ни к чему роль рефери.

Гороскоп на 27 апреля 2020 – Козерог

Постарайтесь успокоиться – не позволяйте нервам разыграться. Найдите место, которое вызывает чувство умиротворения.

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Гороскоп на завтра – Лев

Покажите, что умеете быть предельно тактичными, и конфликтов может не быть. Не покупайте то, что может навредить организму. Расширяйте деловые связи.

Гороскоп на 27 апреля 2020 года – Овен

Не ищите экстрим, он может оказаться смертельно опасным. Противопоказаны любые конфликты. 

Гороскоп на 27 апреля 2020 – Стрелец

Новые знакомые могут захотеть что-то заполучить с вашей помощью. Откажитесь от ссор с коллегами, из-за этого может упасть продуктивность труда.

Гороскоп 2020 Зодиак
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