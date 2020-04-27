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Гороскоп на завтра: денежное место и схватки за авторитет

27 апреля 2020, 12:50

Мир Овнов может измениться, а Раки способны начать собственное дело.

Денежное место могут занять Козероги – Гороскоп на 28 апреля 2020 года
Козероги могут занять денежное место / Reuters

Вторник, 28 апреля, – седьмой лунный день и Радоница 2020 года. В этот день не стоит устраивать пьянки-гулянки и не стоит оплакивать тех, кто ушел навсегда. 

Для многих знаков Зодиака прогноз на завтра нейтральный. Негатив грозит Стрельцам – схватки за авторитет.

Позитивный гороскоп на 28 апреля 2020 года для Козерогов, Раков и Овнов. Мир Овнов кто-то может изменить, Раки могут начать свое дело, а Козерогам светит денежное место.

Что огненным знакам Зодиака делать на Радоницу

Гороскоп на 28 апреля 2020 года – Стрелец

Возможно, вы считаете, что находитесь не на той ступени карьерной лестницы, на которой должны быть. В таком случае придется участвовать в моральных драках за свой авторитет.

Гороскоп на завтра – Овен

Вспомните о том, что у вас есть друзья, с которыми можно обсудить то, что накипело. Уходите подальше от "горячих точек". Новый человек может изменить ваш мир.

Гороскоп на 28 апреля 2020 – Лев

Найдите время для романтики, она поднимет настроение и подтолкнет к новым подвигам. Присмотритесь, упрямство не всегда кстати.

Что водным знакам Зодиака делать на Радоницу

Гороскоп на 28 апреля 2020 года – Скорпион

Поборите нервозность и откажитесь от того, что вам не по карману. Найдите время для общения с теми, кто наполняет позитивом.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Четко поймите свои сильные стороны и задействуйте их для достижения цели. Не позволяйте никому вас использовать.

Гороскоп на 28 апреля 2020 – Рак

Можно начинать свое дело, только не спешите и все продумывайте. Можно устроить личную жизнь – есть шанс встретить того, с кем захочется остаться навсегда.

Что земным знакам Зодиака делать на Радоницу

Гороскоп на 28 апреля 2020 года – Козерог

Вы можете найти денежное место работы или добиться повышения зарплаты там, где трудитесь сейчас. Не пытайтесь все быстро изменить, даже надежная точка опоры может не помочь все перевернуть.

Гороскоп на завтра – Дева

Пока не затевайте новые и очень серьезные дела. Новые знакомые не просто промелькнут в вашей жизни. Не ввязывайтесь в ссоры с родными.

Гороскоп на 28 апреля 2020 – Телец

Состояние кошелька можно подправить, возможно, вам предложат что-то интересное и выгодное. Не рассчитывайте, что все будет гладко.

Что воздушным знакам Зодиака делать на Радоницу

Гороскоп на 28 апреля 2020 года – Близнецы

Можно воплотить в жизнь мечту или просто сделать то, о чем вы давно думали. Избегайте общения на темы, которые могут спровоцировать эмоциональный взрыв.

Гороскоп на завтра – Весы

Покажите родным, как сильно вы их любите, не бойтесь отдавать тепло. В кошелек могут "капнуть" деньги. Можно научиться чему-то новому.

Гороскоп на 28 апреля 2020 – Водолей

Возможно, вас сможет вывести из равновесия даже малейший шорох – постарайтесь расслабиться. Не доверяйте новым знакомым, особенно – болтунам.

Гороскоп 2020 Зодиак Радоница
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра: денежное место и схватки за авторитет». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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