Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки

Один знак Зодиака предупредили об угрозе карьерного краха / Анастасия Олейникова для Главреда

Гороскоп на среду, 28 октября и 12-13 лунный день, предупреждает знак Зодиака Весы о возможном карьерном крахе.

Очень светлый день ожидается в жизни Раков и Близнецов, сообщает supercook.ru.

Близнецам сулят выгодные покупки, а Ракам возможность получить "недоступное".

Что напророчено представителям воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 28 октября 2020 года – Водолей

Захочется переворотов и революций, но день для этого не подходит. Все может "устаканиться" после небольшой встряски.

Гороскоп на 28 октября 2020 – Весы

Вся деятельность может пойти коту под хвост. Есть угроза лишиться крупной суммы. Можно действовать и вести себя по-другому.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Есть шанс что-то выгодно купить или заключить хорошую сделку. Женщинам советуют не отказываться от возможностей с кем-то познакомиться.

Что напророчено представителям земных знаков Зодиака

Гороскоп на 28 октября 2020 года – Телец

Можно знакомиться, но не стоит окунаться с головой в эмоции – вас могут не так понять. Есть шанс блеснуть и стать счастливее.

Гороскоп на 28 октября 2020 – Козерог

Можно открывать кошелек – прогнозируются выгодные покупки. Впускайте в жизнь новых людей.

Гороскоп на завтра – Дева

Возможны комплименты от чистого сердца. Великодушие и откровенность могут неправильно воспринять.

Что напророчено представителям огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 28 октября 2020 года – Овен

Можно купить что-то, прогнозируется удача. Можете открываться – новые знакомства могут принести удовольствие.

Гороскоп на 28 октября 2020 – Стрелец

Женщинам советуют впускать в жизнь новых людей. Мужчинам посоветовали быть осторожными во время контакта с опасными предметами.

Гороскоп на завтра – Лев

"Включите" трезвость, возможно, вы чего-то не видите или что-то не так воспринимаете. Не бойтесь заводить новые деловые связи.

Что напророчено представителям водных знаков Зодиака

Гороскоп на 28 октября 2020 года – Рыбы

Не рассчитывайте на прорывы в деятельности. Материальное положение может оказаться не очень стойким.

Гороскоп на 28 октября 2020 – Рак

Настроение может прыгать из стороны в сторону. Вы можете запросто взять то, что раньше казалось недоступным.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Не думайте, что в материальных делах сто процентов все "выгорит". Скоро вы сможете почувствовать пользу от замыслов.