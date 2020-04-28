Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост

В праздничный день Стрельцы могут получить дары Фортуны / УНИАН

Среду, 29 апреля и восьмой лунный день, можно сделать страстной, как танец, – в этот день отмечается Международный день танца 2020. Главное – не перегибать палку и проявлять страсть в любимом деле или в любви, и избегать пагубных влечений.

День может оказаться эмоциональным для Водолеев, Близнецов, Раков, Тельцов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Не всем гороскоп на 29 апреля 2020 года спрогнозировал позитивные эмоции. В частности, Девам грозит любовный тупик, Стрельцам светят дары Фортуны, а Скорпионы могут получить новый пост.

Какие события в праздничный день светят воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Скандалы могут довести до слез, лучше их избегайте, обходите болезненные темы. Не спешите принимать решения, не помешает поразмыслить в одиночестве.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Весы

Не злите родных "ценными указаниями", иногда лучше просто кивать. Вас может порадовать какая-то новость.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Близнецы

Сдерживайте эмоции, резкие слова или даже резкий тон могут подпортить вашу репутацию. Не стоит что-то делать с деньгами, повремените.

Какие события в праздничный день светят огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Не стройте на день серьезные планы, лучше помечтать и отдохнуть – скорее всего, не будет сил на трудовые подвиги. Если что-то не получилось – не грызите себя, а проведите работу над ошибками.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Овен

Не время строить, но можно планировать. Экстрим может быть опасен. Трезво оценивайте того, кто рядом.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Стрелец

Фортуна может преподнести вам дары, главное – оказаться в правильном окружении и все правильно понять. Кошелек может резко пополнеть.

Какие события в праздничный день светят земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Может возникнуть проблема, которую вы не предвидели. Надежды могут разбиться, а друзья – разочаровать. Не переживайте, у вас будет много сил, только не работайте на износ.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Дева

Отношения с любимым человеком могут оказаться в тупиковой ситуации, не вздумайте слушаться советчиков, решите все сами. Возможно, придется потратиться на что-то незапланированное.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Козерог

Не лучшее время для того, чтобы откопать в себе новые проблемы. Не уходите в себя, этим вы можете обижать близких. Больше двигайтесь.

Какие события в праздничный день светят водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Могут навалиться разные удовольствия и приятности, в частности, любовные. Не сильно отрывайтесь от реальности. Берегите деньги.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Рыбы

К вам могут придираться и вызывать на агрессию, придется сдерживать себя. Возможно, кому-то вы мешаете. Возможно получение неожиданной новости.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Скорпион

Возможно, ваши труды рассмотрят и оценят, тогда можно будет пошиковать. Не потеряйте себя в погоне за достижениями.