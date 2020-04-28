УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост

28 апреля 2020, 10:12

В день танца Девы могут оказаться в любовном тупике.

Дары Фортуны в праздничный день могут получить Стрельцы – Гороскоп на 29 апреля 2020 года
В праздничный день Стрельцы могут получить дары Фортуны / УНИАН

Среду, 29 апреля и восьмой лунный день, можно сделать страстной, как танец, – в этот день отмечается Международный день танца 2020. Главное – не перегибать палку и проявлять страсть в любимом деле или в любви, и избегать пагубных влечений.

День может оказаться эмоциональным для Водолеев, Близнецов, Раков, Тельцов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Не всем гороскоп на 29 апреля 2020 года спрогнозировал позитивные эмоции. В частности, Девам грозит любовный тупик, Стрельцам светят дары Фортуны, а Скорпионы могут получить новый пост.

Какие события в праздничный день светят воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Скандалы могут довести до слез, лучше их избегайте, обходите болезненные темы. Не спешите принимать решения, не помешает поразмыслить в одиночестве.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Весы 

Не злите родных "ценными указаниями", иногда лучше просто кивать. Вас может порадовать какая-то новость. 

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Близнецы

Сдерживайте эмоции, резкие слова или даже резкий тон могут подпортить вашу репутацию. Не стоит что-то делать с деньгами, повремените.

Какие события в праздничный день светят огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Не стройте на день серьезные планы, лучше помечтать и отдохнуть – скорее всего, не будет сил на трудовые подвиги. Если что-то не получилось – не грызите себя, а проведите работу над ошибками.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Овен

Не время строить, но можно планировать. Экстрим может быть опасен. Трезво оценивайте того, кто рядом.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Стрелец

Фортуна может преподнести вам дары, главное – оказаться в правильном окружении и все правильно понять. Кошелек может резко пополнеть.

Какие события в праздничный день светят земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Может возникнуть проблема, которую вы не предвидели. Надежды могут разбиться, а друзья – разочаровать. Не переживайте, у вас будет много сил, только не работайте на износ.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Дева

Отношения с любимым человеком могут оказаться в тупиковой ситуации, не вздумайте слушаться советчиков, решите все сами. Возможно, придется потратиться на что-то незапланированное.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Козерог

Не лучшее время для того, чтобы откопать в себе новые проблемы. Не уходите в себя, этим вы можете обижать близких. Больше двигайтесь.

Какие события в праздничный день светят водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Могут навалиться разные удовольствия и приятности, в частности, любовные. Не сильно отрывайтесь от реальности. Берегите деньги.

Гороскоп на 29 апреля 2020 года – Рыбы

К вам могут придираться и вызывать на агрессию, придется сдерживать себя. Возможно, кому-то вы мешаете. Возможно получение неожиданной новости.

Гороскоп на 29 апреля 2020 – Скорпион

Возможно, ваши труды рассмотрят и оценят, тогда можно будет пошиковать. Не потеряйте себя в погоне за достижениями.

Гороскоп 2020 Зодиак День танца
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:12
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост
10:04
Главы МИД стран нормандской четверки решили поговорить: названа дата Видео
09:56
В Слуге народа рассказали, когда дадут "зеленый свет" кандидатуре Саакашвили
09:53
"Отравленный поцелуй" Порошенко и ревность Тимошенко: кто отдаст голоса за Саакашвили мнение
09:27
Отмена карантина: в Слуге народа выдвинули требование Шмыгалю Фото
09:13
Коронавирус "скачет" по Украине: число случаев заражения опять возросло Видео
08:58
Новый скандал с обсервацией: прибывшим из Майами украинцам поставили ультиматум
08:37
"Вопят и плюют": Венедиктова вызверилась на устроивших файер-шоу у ее дома активистов Фото Видео
08:36
Названы необычные симптомы аллергии Видео
08:34
В США рассказали, когда коронавирус позволит людям нормально жить Видео
08:32
Украина движется от одной катастрофе к другой мнение
08:20
Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: денежное место и схватки за авторитет Видео
07:59
Трамп заинтриговал мир заявлением о состоянии Ким Чен Ына Видео
07:23
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей погибли и заболели на 28 апреля Видео
07:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
06:54
С благословения Порошенко, или Самая реальная версия взрывов в Балаклее мнение
06:33
Церковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники
06:02
Гороскоп на май: Близнецы ухватят удачу за хвост, а Рыбам будет катастрофически плохо
05:27
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
05:05
Самые модные асимметричные стрижки 2020 - фото Фото
04:46
Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках Видео
04:32
Главное - своими словами: эксперты рассказали, что нужно говорить для улучшения секса
04:30
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
04:19
Самый модный маникюр весна 2020 – ногти балерина или "гробы": фото Фото
03:36
"Эротические игры": голая жена Гусева показала развратное фото в ванной
03:03
Осадочек остался: психологи рассказали, почему людям бывает неловко после секса
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
01:39
Ученые раскрыли серьезную опасность Covid-19 для мозга
01:35
"Крупная денежная афера": астролог назвал вероятную жертву Видео
00:53
"Два шара, девушка можно": жена Морозюка показала грудь
00:19
Радоница 2020: какой сегодня праздник 28 апреля и что делать Видео
27 апреля, понедельник
23:56
Искали двое суток: под Харьковом нашли тело 6-летней Миланы Видео
23:34
"Карантин не для всех!" Ресторан нардепа Тищенко принимает гостей во время пандемии Видео
23:30
Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото Фото
23:00
Порнозвезда-"мамочка" похабно изогнулась на сексуальных фото Фото
22:58
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:35
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
22:26
В Британии у детей обнаружили загадочный синдром, связанный с Covid-19
22:10
Рано радоваться: ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии
21:46
В Минздраве назвали главные условия для открытия продуктовых рынков
21:38
В Раде заявили о необоснованности увольнения Верланова
21:20
Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск - кто ушел
21:14
"Стало очень плохо": в студенческой общаге обнаружили коронавирус
20:56
Минфин обнародовал список запретных слов для чиновников
20:42
Безблагодатный огонь: в РФ монах заразился коронавирусом и поджег себя
20:38
В Минздраве пояснили, почему медики массово "цепляют" уханьскую хворь
20:34
Долгожданная игра The Last of Us Part II получила новую дату выхода
20:16
Как будут работать ПриватБанк и Новая почта на майские праздники: опубликован график
20:03
Зеленский отчитался о полумиллионе ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства
20:00
Для начальной школы запускают онлайн-уроки - когда и где смотреть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять