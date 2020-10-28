Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению

Водным знакам Зодиака насулили пруху / Reuters

Четверг, 29 октября и 13-14 лунный день, прогнозируется очень удачным для двух водных знаков Зодиака – Рак и Скорпион.

Позитив гороскоп на 29 октября 2020 года сулит Львам – возможны хорошие известия, пишет supercook.ru.

Непростой четверг светит Стрельцам – им грозит удар по настроению. В астропрогнозе также говорится, что представителям этого знака приснится вещий сон.

К какому четвергу готовиться представителям водной стихии

Гороскоп на 29 октября 2020 года – Рак

Кошелек может пополниться, деньги способны решить недавние проблемы. Возможно, прилетит хорошая новость. Есть вероятность изменений на любовном фронте.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вам будет легко браться за новые обязанности – уровень жизненных сил будет выше, чем обычно. Благодаря напористости и риску можно получить прибыль.

Гороскоп на 29 октября 2020 – Рыбы

Обратите внимание на здоровье – нельзя игнорировать болезни. Посвятите время культурному отдыху или путешествиям. Дети могут порадовать.

К какому четвергу готовиться представителям земной стихии

Гороскоп на 29 октября 2020 года – Дева

Не стоит начинать путешествия. Время лучше посвятить дому, творчеству и культурному развитию.

Гороскоп на завтра – Телец

Хорошее время для творчества, работы и общения с близкими. Самого большого успеха можно достичь, работая в коллективе.

Гороскоп на 29 октября 2020 – Козерог

Можно лишиться денег из-за рассеянности, поспешности или попытки сесть на два стула. Вы можете найти новые источники энергии.

К какому четвергу готовиться представителям воздушной стихии

Гороскоп на 29 октября 2020 года – Водолей

Вы можете встретить старых друзей. До обеда есть угроза неудач из-за неуверенности в себе или рассеянности.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Работа может не порадовать. Возможны неурядицы в делах, возможно, нужны будут финансовые вливания – не бойтесь попросить о помощи у близких.

Гороскоп на 29 октября 2020 – Весы

Общение может пройти со знаком минус. Лучше оставить на время дела и уединиться. Не делайте поспешные выводы и не спешите делать поступки.

К какому четвергу готовиться представителям огненной стихии

Гороскоп на 29 октября 2020 года – Стрелец

Настроение основательно может быть испорчено из-за недальновидных действий любимого человека или плохой новости. Сон будет вещим и воплотится в жизнь через день.

Гороскоп на завтра – Лев

Отложите начало путешествий. Есть шанс получить хорошие известия и встретиться с кем-то приятным. Не общайтесь с кем попало.

Гороскоп на 29 октября 2020 – Овен

Из-за покупки или домашних хлопот могут возникнуть материальные проблемы. Лучше не активничать в делах.