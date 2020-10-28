Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению

Огненному знаку Зодиака светят хорошие новости.
Четверг, 29 октября и 13-14 лунный день, прогнозируется очень удачным для двух водных знаков Зодиака – Рак и Скорпион.
Позитив гороскоп на 29 октября 2020 года сулит Львам – возможны хорошие известия, пишет supercook.ru.
Непростой четверг светит Стрельцам – им грозит удар по настроению. В астропрогнозе также говорится, что представителям этого знака приснится вещий сон.
К какому четвергу готовиться представителям водной стихии
- Гороскоп на 29 октября 2020 года – Рак
Кошелек может пополниться, деньги способны решить недавние проблемы. Возможно, прилетит хорошая новость. Есть вероятность изменений на любовном фронте.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Вам будет легко браться за новые обязанности – уровень жизненных сил будет выше, чем обычно. Благодаря напористости и риску можно получить прибыль.
- Гороскоп на 29 октября 2020 – Рыбы
Обратите внимание на здоровье – нельзя игнорировать болезни. Посвятите время культурному отдыху или путешествиям. Дети могут порадовать.
К какому четвергу готовиться представителям земной стихии
- Гороскоп на 29 октября 2020 года – Дева
Не стоит начинать путешествия. Время лучше посвятить дому, творчеству и культурному развитию.
- Гороскоп на завтра – Телец
Хорошее время для творчества, работы и общения с близкими. Самого большого успеха можно достичь, работая в коллективе.
- Гороскоп на 29 октября 2020 – Козерог
Можно лишиться денег из-за рассеянности, поспешности или попытки сесть на два стула. Вы можете найти новые источники энергии.
К какому четвергу готовиться представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 29 октября 2020 года – Водолей
Вы можете встретить старых друзей. До обеда есть угроза неудач из-за неуверенности в себе или рассеянности.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Работа может не порадовать. Возможны неурядицы в делах, возможно, нужны будут финансовые вливания – не бойтесь попросить о помощи у близких.
- Гороскоп на 29 октября 2020 – Весы
Общение может пройти со знаком минус. Лучше оставить на время дела и уединиться. Не делайте поспешные выводы и не спешите делать поступки.
К какому четвергу готовиться представителям огненной стихии
- Гороскоп на 29 октября 2020 года – Стрелец
Настроение основательно может быть испорчено из-за недальновидных действий любимого человека или плохой новости. Сон будет вещим и воплотится в жизнь через день.
- Гороскоп на завтра – Лев
Отложите начало путешествий. Есть шанс получить хорошие известия и встретиться с кем-то приятным. Не общайтесь с кем попало.
- Гороскоп на 29 октября 2020 – Овен
Из-за покупки или домашних хлопот могут возникнуть материальные проблемы. Лучше не активничать в делах.