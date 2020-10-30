Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность

Скорпионам астропрогноз сулит нежданную приятность / УНИАН

В субботу и 15-16 лунный день – 31 октября – будет второе полнолуние за месяц. В этот день с серьезными неприятностями могут столкнуться три знака Зодиака – Весы, Дева и Рыбы.

Весам грозит потеря крупной суммы, Девам – неожиданный диагноз, а Рыб гороскоп на 31 октября 2020 года предупредил об опасностях, сообщает supercook.ru.

Позитив в субботу астропрогноз пообещал Скорпионам – им светит нежданная приятность.

Какая суббота напророчена представителям водной стихии

Гороскоп на 31 октября 2020 года – Рыбы

Грозят опасности – аварии и травмы. Возможны утраты и потери. Лучше посидеть дома. Неожиданные новости могут изменить не только планы, а и жизнь.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Возможно, вы неожиданно получите приятную новость. Руководство может помочь вам в воплощении планов в жизнь. Если нужно решить важные вопросы – сделайте это.

Гороскоп на 31 октября 2020 – Рак

Никому не позвольте сделать вас своей тенью, отстаивайте свои интересы. Накопилось много работы, а сил может быть меньше.

Какая суббота напророчена представителям воздушной стихии

Гороскоп на 31 октября 2020 года – Весы

Необходима осторожность во время принятия окончательных и важных решений. Доверяйте здравому уму и интуиции, а не советам. Не ведитесь на слишком заманчивые предложения – можно потерять крупную сумму.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Стоит работать в команде, результате будет лучше. Займитесь планированием новых дел.

Гороскоп на 31 октября 2020 – Водолей

Постарайтесь правильно поступать и не спешить с выводами. Общение может принести негатив. Стоит отстраниться от дел и навести порядок в душе.

Какая суббота напророчена представителям земной стихии

Гороскоп на 31 октября 2020 года – Дева

Если отправитесь к врачу, можете получить неожиданный диагноз. Вряд ли удастся решить какие-то проблемы. Не лучший день для общения.

Гороскоп на завтра – Телец

Вы станете более эмоциональными, постарайтесь не накуролесить. Вряд ли вы решите проблемы. Лучше уделите время общению в другой день.

Гороскоп на 31 октября 2020 – Козерог

Есть угроза падения авторитета из-за легкомыслия, поверхностности суждений и рассеянности. Не стоит рассчитывать, что удастся решить какие-то проблемы.

Какая суббота напророчена представителям огненной стихии

Гороскоп на 31 октября 2020 года – Стрелец

Чтобы достичь наилучшего результата, стоит работать в коллективе. К любому делу относитесь серьезно и не "выключайте" ответственность.

Гороскоп на завтра – Лев

Новость, которой вы не ждали, может перевернуть планы. Вы можете с кем-то познакомиться. Проверьте, не настроили ли вы воздушных замков.

Гороскоп на 31 октября 2020 – Овен

Планы может перевернуть неожиданная новость. Будьте сдержаны и откажитесь от рискованных предприятий.