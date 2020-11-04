Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение

День гульни не противопоказан Стрельцам / Reuters

Гороскоп на 5 ноября 2020 года – это четверг и 20-21 лунный день – сулит расслабон знаку Зодиака Стрелец, можно устроить день гульни.

Водолеям в четверг прогнозируется тревожное предвидение, пишет supercook.ru.

Овнам астропрогноз посоветовал "подпитываться" хорошими чувствами.

Что ждет представителей огненной стихии в 20-21 лунный день

Гороскоп на 5 ноября 2020 года – Овен

Можно отказаться от того, что обременяет, и очиститься. Хотите зарядиться – впитывайте уважение и любовью тех, кто рядом.

Гороскоп на завтра – Лев

Есть шанс распрощаться с проблемами на любовном фронте. Уважение и любовь со стороны тех, кто рядом, подзарядят позитивом.

Гороскоп на 5 ноября 2020 – Стрелец

Можете с кем-то познакомиться, повеселиться и раскрепоститься. Чтобы кому-то понравиться, излучайте оптимизм и будьте энергичны.

Что ждет представителей водной стихии в 20-21 лунный день

Гороскоп на 5 ноября 2020 года – Рыбы

После обеда вы можете в чем-то разочароваться, возможен наплыв тоски. Постарайтесь не зацикливаться на том, что чувствуете.

Гороскоп на завтра – Рак

Много сил могут отобрать небольшие заботы. Могут раздражать те, кто рядом. Лучше немного побыть наедине с собой.

Гороскоп на 5 ноября 2020 – Скорпион

Вы сможете удачно закончить дела, которым уже дали старт. Возможно, придется заниматься чем-то приятным.

Что ждет представителей воздушной стихии в 20-21 лунный день

Гороскоп на 5 ноября 2020 года – Близнецы

Хотите блистать в глазах противоположно пола – излучайте энергию и будьте на позитиве. До обеда из-за суеты могут раздражать те, кто рядом.

Гороскоп на завтра – Весы

Можете к кому-то сходить или принять у себя гостей. Можно строить планы с кем-то и заняться домашними делами. Хороший день для подарков.

Гороскоп на 5 ноября 2020 – Водолей

Водолеи могут предвидеть тревожные события, которые в начале нового года грозят человечеству. Прогоните неприятные мысли.

Что ждет представителей земной стихии в 20-21 лунный день

Гороскоп на 5 ноября 2020 года – Дева

Чтобы избежать разочарований, перенесите реализацию планов на начало нового года. Беритесь только за те дела, о которых имеете полное представление.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможны конфликты и споры из-за суеты. Много сил могут "высосать" мелкие заботы.

Гороскоп на 5 ноября 2020 – Козерог

Чтобы лучше себя чувствовать, откажитесь от обжорства. Лучше забыть о злоупотреблении спиртным и о тяжелой еде.