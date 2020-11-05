Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот

Земному знаку Зодиака спрогнозирован жизненный переворот / Reuters

Пятница, 6 ноября и 21-22 лунный день, прогнозируется благоприятная для знаков Зодиака Лев и Водолей. Львам гороскоп на 6 ноября 2020 года сулит толчок к материальному триумфу, а Водолеям – выгодный риск.

В жизни Тельцов, Близнецов и Стрельцов возможна любовная вспышка, свидетельствует прогноз, опубликованный на supercook.ru.

Дев астропрогноз предупредил о жизненном перевороте, а Рыб – о серьезной угрозе инфекционных заболеваний.

На какую пятницу рассчитывать в 21-22 лунный день представителям земной стихии

Гороскоп на 6 ноября 2020 года – Дева

Разберитесь с актуальными делами, но не беритесь за новые. Велика вероятность того, что жизнь серьезно изменится.

Гороскоп на завтра – Телец

Могут вспыхнуть старые чувства. Не спешите вносить правки в свою жизнь, все может неожиданно измениться.

Гороскоп на 6 ноября 2020 – Козерог

Скоро может измениться общественное или служебное положение. Подумайте о состоянии своего здоровья.

На какую пятницу рассчитывать в 21-22 лунный день представителям воздушной стихии

Гороскоп на 6 ноября 2020 года – Водолей

Благодаря риску вы можете получить серьезную выгоду, но помните, что нужно остановиться вовремя. Жизнь может повернуть в неожиданную сторону.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Могут ожить старые любовные чувства. Возможно, вы захотите устроить жизненный переворот, но день для этого неподходящий.

Гороскоп на 6 ноября 2020 – Весы

Отложите принятие окончательных решений. Можно нарваться на конфликты из-за неуверенности в себе и рассеянности.

На какую пятницу рассчитывать в 21-22 лунный день представителям огненной стихии

Гороскоп на 6 ноября 2020 года – Стрелец

Прогнозируются любовные перемены – могут возобновиться старые чувства или вы познакомитесь с новым человеком. Не стройте планы на далекое будущее.

Гороскоп на завтра – Лев

Не пытайтесь одновременно делать несколько дел. Благодаря родным можно получить толчок к материальному триумфу.

Гороскоп на 6 ноября 2020 – Овен

С новыми делами возможны проблемы, лучше разберитесь с теми, которые еще не завершены. Найдите время для близких.

На какую пятницу рассчитывать в 21-22 лунный день представителям водной стихии

Гороскоп на 6 ноября 2020 года – Рыбы

Не стоит быть слишком доверчивыми и чувствительными, из-за этого возможны страдания. Берегите себя – можно подхватить инфекцию.

Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь "обновиться", отказаться от алкоголя и провести время при свечах. Отложите домашние дела и отдохните с родными.

Гороскоп на 6 ноября 2020 – Скорпион

Не рассчитывайте на помощь со стороны. Займитесь планированием дел, можно знакомиться и проводить деловые встречи.