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Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки

6 ноября 2020, 02:03

Земной знак Зодиака предупредили об "атаке" недоброжелателей.

Рыбам астропрогноз разрешил сделать важный шаг на любовном фронте – Гороскоп на завтра 7 ноября 2020 года для всех
Водному знаку Зодиака астропрогноз разрешил сделать важный шаг на любовном фронте / Анастасия Олейникова для Главреда

В 22-23 лунный день – это суббота, 7 ноября, знаку Зодиака Рыбы посоветовали решиться на важный любовный шаг.

Двух знаков – Дева и Овен, гороскоп на 7 ноября 2020 года предупредил об угрозе обострения давних болезней, сообщает supercook.ru.

Козерогам спрогнозированы неожиданные нападки на репутацию и авторитет.

Какой астропрогноз составлен для представителей водной стихии

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 года – Скорпион

Кто-то может попытаться "ударить" по вашей репутации. Вы сможете понять, кто агрессор, и сумеете защитить себя.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Будьте внимательны к своему здоровью. Ищите помощь и понимание среди близких. Лучше не делать "резких телодвижений".

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 – Рыбы

Ваша аура может стать сильнее. Можно расставить точки над "і" в важных личных вопросах.

Какой астропрогноз на субботу составлен для представителей огненной стихии

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 года – Стрелец

Не стоит слепо верить внутреннему голосу, прислушивайтесь к тому, что говорят родные. Есть угроза конфликта с руководством, будьте более лояльны.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Возможно, для решения семейных дел придется потратиться. Есть угроза ссоры или разногласия с близким человеком.

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 – Овен

Могут напомнить о себе давние болезни. Стоить "сменить картинку" – можно путешествовать и знакомиться с людьми.

Какой астропрогноз на субботу составлен для представителей земной стихии

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 года – Козерог

После обеда можно получить неожиданную новость, информация может пригодиться. Возможна критика, сдержите эмоции.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Чтобы избежать многих неприятностей, "включите" рассудительность и осторожность. Общение поможет расставить все на свои места.

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 – Дева

"Оживятся" давние болезни. Постарайтесь укрепить организм. Не держите в себе негатив, поговорите с тем, кто вас понимает. Могут оборваться некоторые контакты.

Какой астропрогноз на субботу составлен для представителей воздушной стихии

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 года – Водолей

По авторитету могут ударить неприятности и недоразумения. Есть угроза проколов, разногласий и денежных потерь. Скромность, податливость и аналитический подход могут улучшить ситуацию.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно куда-то отправляться и принимать гостей. Вам сулят неожиданное известие. Будьте милостивы, щедры и выполняйте просьбы.

  • Гороскоп на 7 ноября 2020 – Весы

Нельзя забывать о здоровье. Общаясь с партнерами, будьте осмотрительны.

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