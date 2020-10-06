Гороскоп на 7 октября 2020 года для всех: влиятельный благодетель и внушительный успех

В среду двум знакам Зодиака сулят крупное везение / Reuters

Гороскоп на среду, 7 октября, обещает крупное везение двум знакам Зодиак – Скорпионы могут добиться внушительного успеха, а Весы – получить влиятельного благодетеля.

Непростой день может быть у Водолеев, Львов и Овнов, сообщает supercook.ru.

Водолеям грозит глубокое разочарование, а Овнам и Львам – личные проблемы.

Что представителям воздушной стихии спрогнозировано на среду

Гороскоп на 7 октября 2020 года – Водолей

От вас зависит то, какая атмосфера будет царить дома. После блаженства возможно глубокое разочарование. Пожилым людям грозит тяжелая болезнь.

Гороскоп на 7 октября 2020 – Весы

У вас может появиться влиятельная крыша. Можно решить разные проблемы. Можно заводить новые деловые знакомства.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Будьте инициативны и настойчивы – свои позиции нужно укрепить. Общаться с коллегами и руководством будет непросто, понадобится тактичность и гибкость.

Что представителям огненной стихии спрогнозировано на среду

Гороскоп на 7 октября 2020 года – Овен

Из-за завышенных требований и агрессии отношения можно довести до разрыва. Есть угроза болезни или травмы, от которой не получится быстро избавиться.

Гороскоп на 7 октября 2020 – Стрелец

Если для достижения цели вы прибегнете к обману, то нарветесь на конфликты, и по авторитету может быть нанесен удар.

Гороскоп на завтра – Лев

Риск и физические нагрузки могут таить опасность. Хронические болезни могут обостриться. Отношениям грозит разрыв из-за завышенных требований и агрессии.

Что представителям водной стихии спрогнозировано на среду

Гороскоп на 7 октября 2020 года – Скорпион

В делах не будет все легко и просто, но есть шанс добиться крупного успеха. Чувства могут стать очень острыми.

Гороскоп на 7 октября 2020 – Рыбы

Из-за триумфов и фиаско вы можете потратить слишком много жизненных сил, и самочувствие ухудшится. Чтобы улучшить состояние, включите в рацион продукты, которые обеспечат организм витаминами, и гуляйте на свежем воздухе.

Гороскоп на завтра – Рак

Очень вероятна неожиданность, которая не будет приятной. Из-за близкого человека могут осложниться отношения в семье.

Что представителям земной стихии спрогнозировано на среду

Гороскоп на 7 октября 2020 года – Дева

Берегите отношения с руководством. Чтобы день не был тяжелым, укрепляйте свои позиции – будьте инициативны и настойчивы.

Гороскоп на 7 октября 2020 – Козерог

День таит опасности. Из-за неприятных новостей вы можете изменить отношение к некоторым людям.

Гороскоп на завтра – Телец

Оставьте мечты тайной. Возможно, вы что-то отпразднуете с любимым человеком. Спорт может улучшить внешний вид и самочувствие.