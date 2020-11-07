Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва, обновление души и рабочие успехи

В жизни Тельцов ожидается наступление материальной жатвы / Reuters

В воскресенье, 8 ноября – это 23-24 лунный день – знакам Зодиака Рыбы и Телец спрогнозирован позитив в карьерной сфере.

Тельцам гороскоп на 8 ноября 2020 года сулит материальную жатву, а Рыбам – рабочие успехи, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.

Стрельцам спрогнозировано неожиданное приятное известие, Весам – обновление души, а Близнецам грозит проблемный день.

Какое воскресенье сулят представителям воздушной стихии

Гороскоп на 8 ноября 2020 года – Весы

До обеда может захлестнуть усталость, есть угроза обострения давних болезней. Возможно, захочется спрятаться "в норку". После обеда люди, которые развиты духовно, ощутят обновление души.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Соглашения, которые связаны с поездкой, могут сорваться. Возможны склоки. Не рассчитывайте на то, что планы станут реальность. Берегите себя – есть угроза травм.

Гороскоп на 8 ноября 2020 – Водолей

Берегите себя, особенно после обеда, – возможны травмы. На пути к цели "не выключайте" упорство. В делах, связанных с деньгами, нельзя упускать даже мельчайшие детали.

Какое воскресенье сулят представителям огненной стихии

Гороскоп на 8 ноября 2020 года – Стрелец

Противопоказаны азартные игры и дела, связанные с риском. Можно принимать гостей, ходить к кому-то и путешествовать. После обеда светит неожиданное приятное известие.

Гороскоп на завтра – Лев

Залогом вашего успеха являются близкие люди. Проведите время с родными.

Гороскоп на 8 ноября 2020 – Овен

Существенную роль в делах может сыграть ценный совет близкого человека или приятные известия. Партнер может инициировать "реформу".

Какое воскресенье сулят представителям водной стихии

Гороскоп на 8 ноября 2020 года – Рыбы

Представители разных профессий могут добиться успеха в работе. Можно заключать договора и давать старт новым делам.

Гороскоп на завтра – Рак

Можно изменить профессию или место работы. Гарантия успеха – ваша интуиция и практичность. Противопоказано транжирство.

Гороскоп на 8 ноября 2020 – Скорпион

Можете начать делать то, с чем раньше почти не сталкивались. Не отдавайте инициативу в другие руки, будьте решительны.

Какое воскресенье сулят представителям земной стихии

Гороскоп на 8 ноября 2020 года – Дева

Возможно, партнер предложит "реформу". Не "выключайте" трудолюбие и целеустремленность и скоро получите результат.

Гороскоп на завтра – Телец

Вы напряженно трудились, и настало время жатвы – вам могут заплатить за сделанную работу, возможна премия. Откажитесь от принятия решений в "горячке".

Гороскоп на 8 ноября 2020 – Козерог

Разрешите проблемы, которые накопились, и разберитесь с другими хвостами. Возможны позитивные подвижки в карьерной сфере.