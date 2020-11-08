Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом

Огненному знаку Зодиака прогнозируются амурные приключения.
Понедельник, 9 ноября – 24 лунный день – прогнозируется позитивный для знака Зодиака Стрелец и Водолей.
Водолеям гороскоп на 9 ноября 2020 года сулит новый старт, а Стрельцам – амурные приключения, пишет supercook.ru.
Козерогов астропрогноз предупредил о возможной атаке словом, а Тельцов – об угрозе денежного минуса.
Что на понедельник прогнозируют представителям огненной стихии
- Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Овен
Чтобы продуктивно решить домашние проблемы, подсчитайте доходы и расходы. Воспользуйтесь опытом близких. Можно что-то покупать.
- Гороскоп на завтра – Лев
Вам сегодня не нужны рискованные операции. Лучше иметь контакт только с надежными партнерами. Наивность и излишняя доверчивость могут привести к проблемам.
- Гороскоп на 9 ноября 2020 – Стрелец
Можно искать приключения на любовном фронте, общаться и менять семейное положение. Мужчины могут столкнуться с денежными потерями, в частности, из-за желания рисковать.
Что на понедельник прогнозируют представителям земной стихии
- Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Телец
Стоит отложить дорогие покупки и заключение договоров – можно потерять больше, чем приобрести.
- Гороскоп на завтра – Дева
Из-за внешней черствости могут возникнуть проблемы на личном фронте. Одарите достойных людей заботой и теплом.
- Гороскоп на 9 ноября 2020 – Козерог
Недоброжелатели могут попытаться навредить вам словом. Есть угроза конфликтов – вам может быть нанесен ущерб.
Что на понедельник прогнозируют представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Водолей
Можете дать старт чему-то новому. Не гоните лошадей, и сможете закончить то, что начали.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Нельзя становиться рабами эмоций. В поездках нужно быть осторожными, есть угроза травм.
- Гороскоп на 9 ноября 2020 – Весы
Есть угроза скачков настроения. Отношения с теми, кто рядом, могут стать натянутыми по вашей вине.
Что на понедельник прогнозируют представителям водной стихии
- Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Рыбы
Настроение может скакать из стороны в сторону. Лучше не работать с важными бумагами и не решать непростые вопросы. После обеда возможен романтик.
- Гороскоп на завтра – Рак
Хороший день для благотворительности. Настроение может резко меняться. Вы сами можете подпортить отношения с теми, кто рядом.
- Гороскоп на 9 ноября 2020 – Скорпион
Можно давать старт новому витку деятельности. Если хотите удержать удачу – очертите пределы собственных достижений.