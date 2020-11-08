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Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом

8 ноября 2020, 02:03

Огненному знаку Зодиака прогнозируются амурные приключения.

Астропрогноз предупредил, что Тельцы могут уйти в минус в финансовой сфере – Гороскоп на завтра 9 ноября 2020 года для всех
Тельцы могут уйти в минус в финансовой сфере, предупредил астропрогноз / Reuters

Понедельник, 9 ноября – 24 лунный день – прогнозируется позитивный для знака Зодиака Стрелец и Водолей.

Водолеям гороскоп на 9 ноября 2020 года сулит новый старт, а Стрельцам – амурные приключения, пишет supercook.ru.

Козерогов астропрогноз предупредил о возможной атаке словом, а Тельцов – об угрозе денежного минуса.

Что на понедельник прогнозируют представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Овен

Чтобы продуктивно решить домашние проблемы, подсчитайте доходы и расходы. Воспользуйтесь опытом близких. Можно что-то покупать.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Вам сегодня не нужны рискованные операции. Лучше иметь контакт только с надежными партнерами. Наивность и излишняя доверчивость могут привести к проблемам.

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 – Стрелец

Можно искать приключения на любовном фронте, общаться и менять семейное положение. Мужчины могут столкнуться с денежными потерями, в частности, из-за желания рисковать.

Что на понедельник прогнозируют представителям земной стихии

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Телец

Стоит отложить дорогие покупки и заключение договоров – можно потерять больше, чем приобрести.

  • Гороскоп на завтра – Дева

Из-за внешней черствости могут возникнуть проблемы на личном фронте. Одарите достойных людей заботой и теплом.

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 – Козерог

Недоброжелатели могут попытаться навредить вам словом. Есть угроза конфликтов – вам может быть нанесен ущерб.

Что на понедельник прогнозируют представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Водолей

Можете дать старт чему-то новому. Не гоните лошадей, и сможете закончить то, что начали.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Нельзя становиться рабами эмоций. В поездках нужно быть осторожными, есть угроза травм.

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 – Весы

Есть угроза скачков настроения. Отношения с теми, кто рядом, могут стать натянутыми по вашей вине.

Что на понедельник прогнозируют представителям водной стихии

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 года – Рыбы

Настроение может скакать из стороны в сторону. Лучше не работать с важными бумагами и не решать непростые вопросы. После обеда возможен романтик.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Хороший день для благотворительности. Настроение может резко меняться. Вы сами можете подпортить отношения с теми, кто рядом.

  • Гороскоп на 9 ноября 2020 – Скорпион

Можно давать старт новому витку деятельности. Если хотите удержать удачу – очертите пределы собственных достижений.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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