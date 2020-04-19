"Авралы и болезненный опыт": астролог назвала "бедолаг" недели

Трем знакам Зодиака грозят неприятности, предупредила эксперт.
С понедельника по воскресенье, 20-26 апреля, "бедолагами" будут Овны, Тельцы и Скорпионы.
Овнам грозит аврал на работе, из-за которого возможны головные боли, рассказала астролог Марина Скади в комментарии УНИАН.
Собеседница добавила, что Скорпионы могут столкнуться с болезненным опытом, а планы Тельцов могут расстроиться.
Эксперт предупредила, что Овнам не стоит браться за дела, которые требуют старательности, усидчивости и последовательности действий, поскольку они будут вызывать раздражение.
Скади посоветовала Тельцам отказаться от отдыха, поскольку энергия, которая не будет потрачена, может трансформироваться в конфликты с теми, кто рядом.
"…Многих одолевают проблемы, которые прежде считались незначительными. Расстройство планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах, создают напряженную атмосферу…", – спрогнозировала она.
Астролог добавила, что Скорпионам грозят стрессы, финансовые неудачи, препятствия в карьере и потери.
"Меняется взгляд на социальные процессы, можете оказаться втянуты в коллективные события. Чувствуете, что будто бы все происходящее, испытывает вас на прочность. Возможен болезненный опыт…", – предупредила собеседница.
Напомним, в гороскопе на апрель 2020 года, который составил астролог Влад Росс, говорится, что Овны могут обзавестись полезными контактами, Тельцам лучше ничего не покупать, а Скорпионам светит успех в финансовых делах.