"Авралы и болезненный опыт": астролог назвала "бедолаг" недели

На новой неделе Овнам грозят авралы, спрогнозировала астролог / Reuters

С понедельника по воскресенье, 20-26 апреля, "бедолагами" будут Овны, Тельцы и Скорпионы.

Овнам грозит аврал на работе, из-за которого возможны головные боли, рассказала астролог Марина Скади в комментарии УНИАН.

Собеседница добавила, что Скорпионы могут столкнуться с болезненным опытом, а планы Тельцов могут расстроиться.

Эксперт предупредила, что Овнам не стоит браться за дела, которые требуют старательности, усидчивости и последовательности действий, поскольку они будут вызывать раздражение.

Скади посоветовала Тельцам отказаться от отдыха, поскольку энергия, которая не будет потрачена, может трансформироваться в конфликты с теми, кто рядом.

"…Многих одолевают проблемы, которые прежде считались незначительными. Расстройство планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах, создают напряженную атмосферу…", – спрогнозировала она.

Астролог добавила, что Скорпионам грозят стрессы, финансовые неудачи, препятствия в карьере и потери.

"Меняется взгляд на социальные процессы, можете оказаться втянуты в коллективные события. Чувствуете, что будто бы все происходящее, испытывает вас на прочность. Возможен болезненный опыт…", – предупредила собеседница.

Напомним, в гороскопе на апрель 2020 года, который составил астролог Влад Росс, говорится, что Овны могут обзавестись полезными контактами, Тельцам лучше ничего не покупать, а Скорпионам светит успех в финансовых делах.