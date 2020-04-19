"Перестройка всей жизни": астролог рассказала об апрельских волнах событий

Некоторым людям грозят волны событий, предупредила астролог / УНИАН

Астролог Василиса Володина предупредил, что люди, которые в апреле 2020 года переживают перестройку всей жизни, находятся в борьбе, испытывают давление, должны знать – это только начало.

Развития событий стоит ожидать в январе 2021 года, а также в начале осени и в начале зимы этого же года, написала эксперт в Instagram об апрельских волнах событий.

Астролог объяснила, что в апреле и мае 2020-го Плутон топчется на месте и начинает новый цикл событий.

"…вторая фаза придется на январь 2021-го, третья – на начало осени и начало зимы 2021-го. Так что, если вы именно сейчас, в апреле 2020-го года, переживаете фундаментальную перестройку всей жизни. Испытываете давление, пребываете в борьбе (каждый по-своему, конечно), знайте, что это только начало…", – предупредила Володина.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю – с 20-го по 26 апреля. Эксперт сообщила, что "бедолагами" недели могут быть представители трех знаков Зодиака – Овен, Скорпион и Телец.