"Выстрелит новый товар": астролог назвал время для удачных покупок

После 8 августа возможны удачные покупки, поделился Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что после 8 августа начнется период, который отлично подойдет для рекламных проектов, наступит время удачных покупок.

На рынке можно будет "выстрелить" новым товаром или предложением, и это увенчается успехом, рассказал астролог Главреду.

По его словам, до 16 августа будет самое благоприятное время для поездок.

"…в эти дни можно ездить всюду, куда угодно, не опасаясь, что рухнет самолет или произойдет катастрофа. Также благоприятные дни – с 27 по 31 августа", – сказал собеседник.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что до 10 августа не стоит проводить судьбоносные переговоры и лучше отложить дела, которые важны для бизнеса.

Астролог также говорил, что 11-14 августа не стоит открывать новые компании и делать что-то принципиально новое в профессиональной сфере.