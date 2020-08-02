Один знак Зодиака рискует стать жертвой домушников – астролог

Рыбы рискуют стать жертвой домушников, сказал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в августе 2020 года один знак Зодиака – Рыбы – может стать жертвой домушников.

В августе Рыбам лучше не оставлять квартиру без присмотра, рассказал эксперт Главреду.

Астролог предупредил, что представителей этого знака могут ограбить или "кинуть" на деньги.

"…Им лучше не оставлять без присмотра квартиру – они рискуют стать жертвой домушников. Также Рыбам следует воздержаться от крупных и важных покупок в этом месяце…", – сказал собеседник.

Эксперт добавил, что Рыбам лучше не увольняться, поскольку решение сменить работу впоследствии может оказаться неблагоприятным и неудачным.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 2 августа: обострение чувств и денежные успехиРанее Влад Росс говорил, что в августе текущего года лузерами могут стать Весы. Астролог предупреждал, что Весам грозят конфликты, следствие и суды.