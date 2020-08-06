"Протекция и знакомства": один знак Зодиака удачно вложит деньги – астролог

Тельцы в августе удачно вложат средства, спрогнозировал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в первой половине августа 2020 года в жизни Тельцов сложиться весьма благоприятная ситуация в плане протекции и знакомств.

В этот период Тельцов ждет удачное вложение средств, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, в это время также будут удачными отдых, путешествия и поездки.

Собеседник предупредил, что во второй половине августа в жизни Тельцов все усложнится.

"…Очень вероятны конфликтные ситуации с друзьями, родственниками и близкими людьми", – добавил эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что главным счастливчиком августа текущего года по знакам Зодиака будет Рак, Раки могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Также астролог говорил, что главным лузером месяца могут стать Весы, им грозят конфликты, следствие и суды.