"Не рухнет самолет": астролог сказал, когда можно отправляться в поездки

До 16 августа и в конце месяца можно отправляться в поездки, сказал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что до 16 августа будут благоприятные дни для поездок, в частности, дальних.

В этот период можно ехать куда угодно и не опасаться, что произойдет катастрофа, рухнет самолет, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что также благоприятным для поездок будет период 27-31 августа.

"Самые благоприятные дни для поездок, в том числе дальних – 5-16 августа: в эти дни можно ездить всюду, куда угодно, не опасаясь, что рухнет самолет или произойдет катастрофа", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что с 10 по 13 августа будет сохраняться повышенная агрессия, есть большая вероятность напряженных ситуаций и пожаров, можно получить травмы. Также астролог говорил, что с 21 по 25 августа будет повышена вероятность разных травм.