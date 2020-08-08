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"Не рухнет самолет": астролог сказал, когда можно отправляться в поездки

8 августа 2020, 10:05

До середины августа в пути не прогнозируются катастрофы, сообщил эксперт.

Росс сказал, что до 16 августа и в конце месяца можно отправляться в поездки – Гороскоп на август 2020 года
До 16 августа и в конце месяца можно отправляться в поездки, сказал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что до 16 августа будут благоприятные дни для поездок, в частности, дальних.

В этот период можно ехать куда угодно и не опасаться, что произойдет катастрофа, рухнет самолет, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что также благоприятным для поездок будет период 27-31 августа.

"Самые благоприятные дни для поездок, в том числе дальних – 5-16 августа: в эти дни можно ездить всюду, куда угодно, не опасаясь, что рухнет самолет или произойдет катастрофа", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что с 10 по 13 августа будет сохраняться повышенная агрессия, есть большая вероятность напряженных ситуаций и пожаров, можно получить травмы. Также астролог говорил, что с 21 по 25 августа будет повышена вероятность разных травм.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп на август 2020
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