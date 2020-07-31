Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты

Блистательные выгодные переговоры можно провести во второй половине августа, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс поделился, что во второй половине августа 2020 года можно провести блистательные выгодные переговоры.

Вторая половина месяца подходит для начала образовательных программ, они впоследствии будут весьма полезны, поделился эксперт с Главредом.

Росс посоветовал с 1 по 10 августа не проводить судьбоносные переговоры и отложить дела, которые важны для бизнеса.

"…после 10 августа – вот тогда и можно будет заключать важные сделки, контракты и вести переговоры", – заявил собеседник.

Астролог добавил, что на вторую половину августа можно смело планировать поездки по Украине и за рубеж, они будут удачными.

Ранее Влад Росс предупреждал, что первая половина августа текущего года будет крайне неблагоприятной. Астролог посоветовал в августе больше отдыхать и расслабляться.