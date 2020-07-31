УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты

31 июля 2020, 06:25

До 10 августа не стоит проводить судьбоносные переговоры, предупредил астролог.

Росс спрогнозировал, что блистательные выгодные переговоры можно провести во второй половине августа – Гороскоп на август 2020 года
Блистательные выгодные переговоры можно провести во второй половине августа, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс поделился, что во второй половине августа 2020 года можно провести блистательные выгодные переговоры.

Вторая половина месяца подходит для начала образовательных программ, они впоследствии будут весьма полезны, поделился эксперт с Главредом.

Росс посоветовал с 1 по 10 августа не проводить судьбоносные переговоры и отложить дела, которые важны для бизнеса.

"…после 10 августа – вот тогда и можно будет заключать важные сделки, контракты и вести переговоры", – заявил собеседник.

Астролог добавил, что на вторую половину августа можно смело планировать поездки по Украине и за рубеж, они будут удачными.

Ранее Влад Росс предупреждал, что первая половина августа текущего года будет крайне неблагоприятной. Астролог посоветовал в августе больше отдыхать и расслабляться.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп на август
Сейчас вы просматриваете новость «Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:25
Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты
06:02
Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 Видео
05:28
Иммунитет к коронавирусу: ученые выяснили, у кого больше шансов получить защиту от COVID-19
05:03
Ученые выяснили, чем опасные бессимптомные больные коронавирусом
04:45
Девальвация и обвал экономики: когда в Украине будет доллар по 30
04:22
Кравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по Донбассу
03:51
С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные тексты Фото
03:10
Полнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы
03:05
COVID-19 мощно ударил по США: стало известно о катастрофическом падении американской экономики
02:17
Хлорка или кипячение: стало известно, в какой воде погибает COVID-19 Видео
01:32
Чего ни в коем случае нельзя говорит мужчине - самые неприятные фразы
00:55
Эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной
00:19
День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки
30 июля, четверг
23:51
Цены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифах Видео
23:25
В киевских школах каждый день будут петь гимн Украины Видео
22:56
Маски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентября Видео
22:36
Курбан-байрам и еще пять: Зеленский собрался ввести новые праздники в Украине Видео
22:24
"Старая песня": в МИД резко осадили посла Венгрии в Украине
22:15
Вакцина от коронавируса предназначена для 20% украинцев – Ляшко Видео
21:55
Коронавирус в Украине и мире 30 июля: за сутки заразилось рекордное число человек
21:51
"Это смешно": эксперт разнес версию полиции о бегстве полтавского террориста Видео
21:32
В разгар коронавируса в Украине подняли тарифы на вызов скорой помощи Видео
20:54
В Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление
20:44
Когда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин день
20:31
Раскрыли судьбу дочки расчлененного Энди Картрайта
20:28
Ермак ответил на демарш Козака по "нормандскому формату" Видео
20:13
Десятки тысяч белорусов вышли на митинг в поддержку главного конкурента Лукашенко Видео
20:09
Высокий холестерин: какие упражнения могут его снизить
19:53
Евросоюз ввел санкции против России за кибератаки на Украину Видео
19:42
Отмена самоизоляции: по каким правилам будут въезжать в Украину жители "Л/ДНР" Видео
19:37
"Опоздали на рейс": в РФ странно объяснили, что делали в Беларуси боевики Вагнера
19:24
Трижды экс-генпрокурор Пискун получил должность при Венедиктовой
19:04
Врачи отказали в помощи: юрист объяснил, когда медики в своем праве Видео
18:57
Просмотр порно: ученые узнали, как это влияет на женский оргазм
18:54
"Расстрел" авторитета на Полтавщине: в полиции рассказали о заказчике Видео
18:43
Болгария упростила въезд для граждан Украины: названы новые условия
18:18
Суд занялся делом о запрете партии Шария в Украине
18:12
Конфликт Меган Маркл во дворце начался еще до свадьбы с принцем Гарри
18:00
Симптомы сердечного приступа: болезненный знак, который легко пропустить
17:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успехи в делах Видео
17:50
"Колхозный спектакль": соперник Лукашенко объяснил, что не так с задержанием боевиков Видео
17:44
Официально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытыми
17:44
Трамп объяснил, почему он призывает перенести выборы президента США
17:35
Адвокат Михаила Ефремова сделал заявление о его алкоголизме
17:22
Пришли анализы на наркотики тела и жены Энди Картрайта
17:20
Телеканалы Медведчука по сигналу из ОП заблокировали негатив на Кличко - журналист
17:17
"Наследие одесситов": Труханов рассказал, что будет с Домом Гоголя
17:15
"Спектакль и имитация": у Путина отказались от переговоров советников в рамках "Нормандии" Фото Видео
17:09
Как похудеть в лице: диетологи рекомендуют простые способы
17:07
"Начали вбрасывать г*вно": нардеп Стрихарский объяснил видео с дракой семейной разборкой Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять