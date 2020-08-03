"Получат кипучую энергию": кому из знаков Зодиака светит высокий пост

Овнам светит прорыв в карьере, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в августе 2020 года Марс будет давать Овнам кипучую энергию, и поэтому представителей этого знака Зодиака ждет новая деятельность и новые интересные проекты.

Марс в благоприятном аспекте к Юпитеру даст Овнам возможность неожиданно занять высокий пост, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, для Овнов последняя декада августа будет прекрасным периодом для запуска новых бизнес-проектов.

"…У Овнов будет продолжается успешный период. Марс будет давать им кипучую энергию, а потому их ждут новые интересные проекты и новая деятельность. Порой дела Овнов будут идти суматошно, но неизбежно вся эта бурная деятельность приведет к большому успеху в их карьере…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс поделился, что в августе текущего года главным счастливчиком среди знаков Зодиака будет Рак. Астролог спрогнозировал, что Раки могут получить возможности устроиться на высокооплачиваемую работу, им светит хорошая протекция.