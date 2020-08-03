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"Получат кипучую энергию": кому из знаков Зодиака светит высокий пост

3 августа 2020, 05:25

В августе Овнов ждет прекрасный период для запуска новых бизнес-проектов, отметил астролог.

Астролог поделился, что Овнам светит прорыв в карьере – Гороскоп на август 2020 года
Овнам светит прорыв в карьере, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в августе 2020 года Марс будет давать Овнам кипучую энергию, и поэтому представителей этого знака Зодиака ждет новая деятельность и новые интересные проекты.

Марс в благоприятном аспекте к Юпитеру даст Овнам возможность неожиданно занять высокий пост, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, для Овнов последняя декада августа будет прекрасным периодом для запуска новых бизнес-проектов.

"…У Овнов будет продолжается успешный период. Марс будет давать им кипучую энергию, а потому их ждут новые интересные проекты и новая деятельность. Порой дела Овнов будут идти суматошно, но неизбежно вся эта бурная деятельность приведет к большому успеху в их карьере…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс поделился, что в августе текущего года главным счастливчиком среди знаков Зодиака будет Рак. Астролог спрогнозировал, что Раки могут получить возможности устроиться на высокооплачиваемую работу, им светит хорошая протекция.

Влад Росс гороскоп на август 2020 гороскоп Овен
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