"Токсичный и опасный": одному знаку Зодиака грозит "атака" манипулятора – астрологи

Ракам грозит "атака" манипулятора, сообщили астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи спрогнозировали, что с 12 по 22 августа одному знаку Зодиака – Рак, грозит "атака" манипулятора.

Раки могут оказаться в центре внимания опасного и токсичного знакомого, пишет SlovoFraza со ссылкой на прогноз астрологов.

По их данным, за Раками давно со стороны наблюдают манипуляторы и мечтают "взять под свое крыло".

Эксперты предупредили, что в конце лета манипуляторы начнут активно действовать.

"Скорее всего, ему приглянулась ваша должность или же возможность за счет зодиакального представителя получить что-то для себя... гороскоп рекомендует Раку быть внимательными и подозрительными", – отмечается в материале.

Напомним, в гороскопе на август 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорится, что Раки будут чувствовать себя самыми счастливыми.

Астролог сказал, что Ракам светят удачные большие покупки, они могут успешно решить материальные вопросы.