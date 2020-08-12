Гороскоп на август 2020 года: кому светит большая страсть и любовь с первого взгляда

Одному знаку Зодиака спрогнозирована любовь с первого взгляда / Reuters

До 22 августа одному из 12 знаков Зодиака – Скорпион, спрогнозирована судьбоносная встреча.

Скорпионам светит большая страсть и любовь с первого взгляда, сообщает SlovoFraza, ссылаясь на прогноз астрологов.

По их данным, Скорпионы случайно познакомятся с человеком, который моментально притянет к себе их внимание, с новым знакомым будет безумно интересно и весело.

Астрологи посоветовали Скорпионам идти навстречу любви, не бояться проявлять эмоции и казаться уязвимым, поскольку рядом окажется родственная душа.

"…эти отношения внесут позитивные изменения в вашу личность, потому что сделают Скорпиона более миролюбивым, дипломатичным, открытым и позитивным. Bсе это положительно отразится и на взаимодействии с внешним миром", – отмечается в материале.

Напомним, в гороскопе на август 2020 года, который составил астролог Влад Росс, говорится, что Скорпионам грозят венерические болезни. Астролог посоветовал представителям этого знака Зодиака в августе избегать сексуальных контактов.