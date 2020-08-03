"Легкая жертва коронавируса": какому знаку Зодиака грозит удар ниже пояса

Скорпионы могут стать легкой жертвой коронавируса, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

В августе 2020 года Скорпионам грозят серьезные проблемы со здоровьем – их ждет удар ниже пояса или по почкам.

Скорпионы могут подцепить венерические болезни, поэтому стоит избегать сексуальных контактов, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что представители этого знака Зодиака могут стать легкой жертвой коронавируса.

"…Велика опасность подцепить гонорею и другие венерические болезни, потому Скорпионам следует избегать сексуальных контактов в августе", – предупредил эксперт.

Астролог добавил, что Скорпионам грозят неприятности на работе, они могут разругаться с начальством и коллегами.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что в августе этого года самая негативная ситуация может сложиться в жизни Весов. Астролог предупредил, что Весы могут столкнуться со следствием и судами.