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Назван главный счастливчик августа по знаку Зодиака

1 августа 2020, 06:30

Одному знаку Зодиака светит хорошая протекция, поделился астролог.

Астролог сказал, что в августе главными счастливчиками могут стать Раки – Гороскоп на август 2020 Рак
В августе главными счастливчиками могут стать Раки, сказал астролог / Reuters

В августе 2020 года главным счастливчиком среди знаков Зодиака будет Рак, перед представителями этого знака откроются возможности устроиться на высокооплачиваемую работу.

Раков ждет хорошая протекция, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам эксперта, Ракам в течение августа светят удачные большие покупки, прекрасные взаимоотношения с близкими людьми, возможно успешное решение финансовых вопросов.

"…Самыми счастливыми в августе себя будут чувствовать Раки. В их знак Зодиака войдет Венера – символ любви, брака и денег… В этих сферах у Раков все будет складываться на ура", – спрогнозировал собеседник.

Ранее Влад Росс поделился, что в августе текущего года самая негативная ситуация грозит Весам. Астролог предупредил, что Весы могут столкнуться с судами и поссориться с близкими людьми.

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