Один знак Зодиака встретит любовь всей жизни: астрологи назвали даты

Рыбы до 22 августа могут встретить вторую половинку, поделились астрологи / Reuters

Астрологи спрогнозировали, что до 22 августа один знак Зодиака – Рыбы – встретит любовь всей жизни.

Рыбы встретят не просто родственную душу, но и защитника, а также мудрого наставника, говорится в прогнозе, который публикует SlovoFraza.

Эксперты отметили, что новый знакомый моментально покорит Рыб своей мудростью, целеустремленностью, эмоциональностью и открытостью.

"…Рыбы заразятся этим энтузиазмом и также начнут активно продвигаться по жизни, чтобы порадовать вторую половинку", – подчеркивается в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Рыбам грозят серьезные неприятности – возможно ограбление, "кидалово". Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака воздержаться от важных и крупных покупок.