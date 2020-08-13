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Один знак Зодиака встретит любовь всей жизни: астрологи назвали даты

13 августа 2020, 05:14

Представители одного знака Зодиака найдут родственную душу, поделились эксперты.

Астрологи поделились, что Рыбы до 22 августа могут встретить вторую половинку – Гороскоп на август 2020 Рыбы
Рыбы до 22 августа могут встретить вторую половинку, поделились астрологи / Reuters

Астрологи спрогнозировали, что до 22 августа один знак Зодиака – Рыбы – встретит любовь всей жизни.

Рыбы встретят не просто родственную душу, но и защитника, а также мудрого наставника, говорится в прогнозе, который публикует SlovoFraza.

Эксперты отметили, что новый знакомый моментально покорит Рыб своей мудростью, целеустремленностью, эмоциональностью и открытостью.

"…Рыбы заразятся этим энтузиазмом и также начнут активно продвигаться по жизни, чтобы порадовать вторую половинку", – подчеркивается в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Рыбам грозят серьезные неприятности – возможно ограбление, "кидалово". Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака воздержаться от важных и крупных покупок.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака гороскоп Рыбы
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