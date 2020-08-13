Один знак Зодиака встретит любовь всей жизни: астрологи назвали даты

Представители одного знака Зодиака найдут родственную душу, поделились эксперты.
Астрологи спрогнозировали, что до 22 августа один знак Зодиака – Рыбы – встретит любовь всей жизни.
Рыбы встретят не просто родственную душу, но и защитника, а также мудрого наставника, говорится в прогнозе, который публикует SlovoFraza.
Эксперты отметили, что новый знакомый моментально покорит Рыб своей мудростью, целеустремленностью, эмоциональностью и открытостью.
"…Рыбы заразятся этим энтузиазмом и также начнут активно продвигаться по жизни, чтобы порадовать вторую половинку", – подчеркивается в материале.
Ранее астролог Влад Росс говорил, что в августе 2020 года Рыбам грозят серьезные неприятности – возможно ограбление, "кидалово". Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака воздержаться от важных и крупных покупок.
Автор: Екатерина Присяжнюк