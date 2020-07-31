Астролог назвал самые плохие дни августа: что нельзя делать "ни под каким соусом"

С 1 по 5 августа будет самый неблагоприятный период месяца, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что самыми неблагоприятными днями августа будут 1-5 число, в этот период не стоит "ни под каким соусом" подписывать отчеты, договоры и другие документы, это чревато большими проблемами.

С 1 по 5 число большой риск браться одновременно за несколько дел, но ничего не довести до конца, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, еще один негативный период в августе будет с 11 по 14 число, в эти дни не стоит делать что-то принципиально новое в профессиональной сфере и открывать новые компании.

"С 23 по 26 августа – третий неблагоприятный период, который будет катастрофичен для решения деловых вопросов и принятия решений…", – добавил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в начале августа нельзя принимать импульсивные решения, приступать к серьезным деловым проектам, делать поспешные выводы, конфликтовать, брать деньги в долг и кому-то одалживать деньги.