Астролог назвал главного лузера августа

У одного знака Зодиака в августе может быть крайне напряженная социальная жизнь, сообщил эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в августе 2020 года самая негативная ситуация грозит Весам.
Весы могут столкнуться с конфликтами, со следствием и с судами, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, в августе Весам светит крайне напряженная социальная жизнь, поэтому им лучше уединиться и отдохнуть.
"…На протяжении всего месяца возможны конфликты с супругами, причем на ровном месте, из-за пустяков, что впоследствии может привести даже к разводу или судебным разбирательствам. Есть риск поссориться с близкими друзьями…", – сказал астролог.
Ранее Влад Росс предупредил, что в августе текущего года самым неблагоприятным буде период с 1 по 5 число. Астролог посоветовал в эти дни "ни под каким соусом" не подписывать документы.
Автор: Екатерина Присяжнюк