Астролог назвал главного лузера августа

В августе главными лузерами будут Весы, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в августе 2020 года самая негативная ситуация грозит Весам.

Весы могут столкнуться с конфликтами, со следствием и с судами, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в августе Весам светит крайне напряженная социальная жизнь, поэтому им лучше уединиться и отдохнуть.

"…На протяжении всего месяца возможны конфликты с супругами, причем на ровном месте, из-за пустяков, что впоследствии может привести даже к разводу или судебным разбирательствам. Есть риск поссориться с близкими друзьями…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что в августе текущего года самым неблагоприятным буде период с 1 по 5 число. Астролог посоветовал в эти дни "ни под каким соусом" не подписывать документы.