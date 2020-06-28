Гороскоп на июль 2020 года: для чего отлично подойдет первая половина месяца

В первую половину июля можно отдохнуть, сообщил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что первые 15 дней июля 2020 года отлично подойдут для отдыха в санатории или на море, можно расслабиться.

Первая половина месяца также отлично подойдет для того, чтобы завершить начатые дела, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, первые десять дней июля станут отличным временем для исправления, пересмотра и дополнения разных дел, в частности, договоров, можно пересматривать или расторгать контракты.

"…Украина должна использовать этот благоприятный период для пересмотра Минских договоренностей, поскольку появится прекрасная возможность трансформировать или переиначить "Минск", – сказал астролог.

Эксперт подчеркнул, что первая декада июля является прекрасным периодом для пересмотра результатов встреч и принятых решений.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 29 июня: финансовый взлет и романтические приключенияРанее Влад Росс предупредил, что 20 и 21 июля будут самыми неблагоприятными днями месяца. Астролог добавил, что в эти дни Солнце будет в оппозиции к Сатурну, который считается планетой препятствий и большого несчастья.