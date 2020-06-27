Самое удачное время для путешествий в июле: астролог назвал даты

В июле самым благоприятным временем для путешествий и поездок, особенно для перелетов и дальней дороги, является период с 15 по 25 июля.
Абсолютно неблагоприятный период для поездок – 9-13 июля, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
Эксперт предупредил, что в это время самолет может не взлететь, есть угроза опоздания.
"В плане ДТП наиболее критический день – вблизи полнолуния, которое в этот раз совпадет с лунным затмением, то есть 5 июля. Также 20-21 числа есть опасность ДТП, несчастных случаев, а также завалов…", – сказал собеседник.
Ранее Влад Росс поделился, что самыми неблагоприятными днями июля 2020 будут 20 и 21 число. Астролог добавил, что в эти дни возможны препятствия, недоразумения, все будет идти не так, как хотелось бы.
Автор: Екатерина Присяжнюк