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Самое удачное время для путешествий в июле: астролог назвал даты

В июле не стоит путешествовать с 9 по 13 число, предупредил эксперт.

27 июня 2020, 05:40
Астролог поделился, что в июле лучше всего путешествовать 15-25 числа – Гороскоп на июль 2020 года
В июле лучше всего путешествовать 15-25 числа, поделился астролог / УНИАН

В июле самым благоприятным временем для путешествий и поездок, особенно для перелетов и дальней дороги, является период с 15 по 25 июля.

Абсолютно неблагоприятный период для поездок – 9-13 июля, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт предупредил, что в это время самолет может не взлететь, есть угроза опоздания.

"В плане ДТП наиболее критический день – вблизи полнолуния, которое в этот раз совпадет с лунным затмением, то есть 5 июля. Также 20-21 числа есть опасность ДТП, несчастных случаев, а также завалов…", – сказал собеседник.

Ранее Влад Росс поделился, что самыми неблагоприятными днями июля 2020 будут 20 и 21 число. Астролог добавил, что в эти дни возможны препятствия, недоразумения, все будет идти не так, как хотелось бы.

Влад Росс астролог гороскоп на июль 2020
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