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Двум знакам Зодиака в июле грозят "удары" по здоровью – астролог

Тельцов звезды могут подталкивать к чрезмерной эмоциональности, предупредил эксперт.

3 июля 2020, 06:33
Астролог спрогнозировал, что в июле двум знакам Зодиака грозят удары по здоровью – Гороскоп на июль 2020 года
В июле двум знакам Зодиака грозят "удары" по здоровью, спрогнозировал астролог / Скриншот

Астролог Хаял Алекперов составил гороскоп на июль 2020 и предупредил, что двум знакам Зодиака грозят серьезные проблемы со здоровьем.

Тельцам грозят нервные срывы, а Близнецам – переломы и бытовые травмы, рассказал эксперт Фактам.

По его словам, Тельцов звезды могут подталкивать к раздражительности и чрезмерной эмоциональности, а из-за этого возможны стрессы и нервные срывы.

"…Чтобы этого избежать, старайтесь больше времени проводить наедине со своими мыслями. Как вариант – чаще занимайтесь своим хобби", – посоветовал астролог.

Алекперов добавил, что Близнецам в июле нужно быть осторожными и придерживаться размеренного подхода к жизни.

"…Не забывайте о том, что спешить нужно медленно, так как в противном случае у вас есть большая вероятность бытовых травм, ударов и даже переломов", – сказал он.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в июле Тельцам нельзя рисковать, им грозят козни тайных врагов и "кидалово", а Близнецы могут заключить выгодные сделки и встретить свою вторую половинку.

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