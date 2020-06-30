"Козни тайных врагов и кидалово": названы лузеры июля по знаку Зодиака

В июле лузерами могут быть Водолеи, Львы, Тельцы и Весы / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что в июле 2020 года неприятности грозят четырем знакам Зодиака – Водолей, Лев, Телец и Весы.

Тельцы могут столкнуться с кознями тайных врагов, есть угрозы доносов и "кидалова", рассказал эксперт Главреду.

По его словам, к Тельцам может притягиваться негативная информация, которую придется тщательно скрывать, их могут развести на деньги, поэтому в июле не стоит рисковать.

Росс добавил, что Водолеям грозят препятствия и обманы, люди из прошлого могут напомнить о себе неблагоприятным образом, перемены могут быть к худшему.

"…Возможны трудные ситуации с родственниками и супругами, а также недоразумения с партнерами", – добавил собеседник.

Львам спрогнозированы сложные ситуации в поездках, есть угроза травм. Астролог посоветовал отложить судебные разбирательства и юридические дела, иначе их можно проиграть.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветаниеВесам грозит разрыв отношений с супругом или с деловыми партнерами, могут возникнуть открытые противостояния.

"…Весам нужно позаботиться и поберечь свою репутацию, так как могут вскрыться очень нелицеприятные факты, состояться неприятные звонки и прилететь неприятные телеграммы", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что счастливчиками июля 2020 будут Овны, Близнецы, Козероги и Скорпионы. Астролог отметил, что Близнецам прогнозированы выгодные сделки, удачные поездки, они могут встретить свою судьбу.