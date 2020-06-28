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Гороскоп на июль 2020: потеря кругленькой суммы и встреча с покровителем

Одному знаку Зодиака в первой половине июля лучше не рисковать деньгами, посоветовал астролог.

28 июня 2020, 16:20
Астролог спрогнозировал, что в июле Рыбы могут потерять кругленькую сумму и встретить покровителя – Гороскоп на июль 2020 Рыбы
В июле Рыбы могут потерять кругленькую сумму и встретить покровителя, спрогнозировал астролог / sobakidendy-news.ru

В начале июля 2020 года один знак Зодиака – Рыбы – может лишиться кругленькой суммы, а во второй половине месяца есть шанс обзавестись очень хорошей протекцией, покровителями или инвесторами.

В первой половине июля Рыбы могут ошибиться с вложениями, им грозит обман, лучше не рисковать и не тратиться, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, во второй половине июля Рыбы могут попасть в хорошую компанию, найти верных друзей и в это время все будет складываться блестяще.

"…Потому Рыбам нужно заняться чем-то творческим и интересным..., не сидеть дома в четырех стенах в одиночестве. Им нужно веселиться, бывать в обществе, на вечеринках – как раз там Рыбы и могут встретить покровителей или инвесторов, которые будут готовы вложиться в развитие идей Рыб", – добавил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в первую декаду июля можно исправлять, пересматривать и дополнять договора, пересматривать или расторгать контракты. Астролог отмечал, что первые 15 дней месяца отлично подойдут для отдыха.

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