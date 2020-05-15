"Жесткое время": астролог назвала самые опасные дни в июне 2020

Венера бывает ретроградна в течении 6 недель и раз в 19 месяцев

Венера бывает ретроградна в течении 6 недель и раз в 19 месяцев, рассказала ведический астролог Анна Атменеева.

По ее словам, из-за своей максимальной близости к Земле она оказывает мощный эффект среди всех планет во время ретроградности.

"Во время ретроградности она повернута к Земле темной стороной, и все ее показатели - любовь, мягкость. утонченность, финансы, романтические и семейные отношения начинают искажаться. Венера сильно влияет на знак, где она расположена и на знаки, которыми она управляет", - подчеркнула она в Facebook.

По ее словам, Венеру можно будет наблюдать на западном горизонте в течение нескольких часов после заката, и с каждым днем она будет все ниже и ниже.

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"С 31 мая по 7 июня - самое жесткое время. Попытки навязать прошлые опыты. Пересмотр отношений. Возвращение бывших. Соединение в период ретроградности с Солнцем, Меркурием и Луной даст свои коррективы", - предупредила астролог.

Напомним, ранее астролог назвала прирожденных ясновидящих.