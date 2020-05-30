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Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"

30 мая 2020, 09:50

В июне можно неправильно вложить деньги, поделился эксперт.

Влад Росс предупредил, что с 1 по 12 июня возможны кидалово и обман – Гороскоп на июнь 2020
С 1 по 12 июня возможны "кидалово" и обман, предупредил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что период 1-12 июня будет находиться под влиянием затмения Луны, которое произойдет 5 числа, и в этот период есть угроза "кидалова" и обмана.

В это время очень важно иметь в своем распоряжении достоверные сведения или возможность проверить любую информацию, иначе можно легко стать жертвой "кидалова" и обмана, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что будет большая опасность неправильного вложения денег, ограблений, афер и соблазнов.

"…многое будут решать какие-то скрытые факторы, не будет полной ясности… в первую декаду июня категорически противопоказано заключать важные сделки, проводить важные встречи и переговоры, начинать новые проекты или дела…", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что лунное затмение 5 июня откроет коридор затмений. Влад Росс предупреждал, что в июне из-за коридора затмений возможны природные катаклизмы, в частности, наводнения и сели.

Гороскоп 2020 Зодиак астролог Влад Росс
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