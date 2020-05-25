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Гороскоп на июнь 2020: кому светит премия и повышение

25 мая 2020, 15:02

На плечи одного из знаков Зодиака могут возложить некоторые обязанности, поделилась астролог.

Скади спрогнозировала, что Овны в июне могут получить повышение – Гороскоп на июнь 2020 года
Овны в июне могут получить повышение, спрогнозировала Марина Скади / sobakidendy-news.ru

В июне самые позитивные события спрогнозированы двум огненным знакам Зодиака – Овен и Лев, а также одному воздушному – Водолей.

Овны смогут закончить успешно свои основные дела, если будут работать в команде и пойдут на компромиссы, приводит прогноз астролога Марины Скади УНИАН.

По ее словам, на Овнов могут возложить некоторые обязанности и, если их удачно исполнить, можно получить похвалу, награду, премию или продвинуться по карьерной лестнице.

Астролог поделилась, что в июне Львам можно показывать свои таланты, хорошее время, чтобы привлекать внимание влиятельных и светских лиц. Может появиться возможность уладить финансовые и общественные дела, возможен возврат долгов.

Скади добавила, что у Водолеев на высшем уровне будут духовные и физические силы. Благодаря активности в Сети и общественной деятельности может появится возможность для роста. Есть шанс воплотить в жизнь давние планы.

Читайте такжеГороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: новые перспективы и рост возможностей"…Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов, помощь и поддержка приходят от давних партнеров и старых друзей. Благодаря этому вы сможете решить финансовые проблемы, провернуть не одну удачную сделку, сделать выгодную продажу", – сказала астролог.

Ранее астрологи спрогнозировали, что во второй половине мая счастливчиками будут Тельцы, Раки и Козероги. Эксперты отметили, что Тельцы могут быстро занять желанную должность и стать богаче.

Гороскоп 2020 Зодиак Марина Скади
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