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"Жертва преступников": астролог предупредил об угрозах конца июня

6 июня 2020, 13:56

В конце июня один знак Зодиака могут "атаковать" преступники, спрогнозировал эксперт.

Астролог предупредил, что в конце июня Львы могут стать жертвой преступников – Гороскоп на июнь 2020 года
В конце июня Львы могут стать жертвой преступников, предупредил астролог / Скриншот

В 20 числах июня представителям одного знака Зодиака – Лев – грозят сложные ситуации на дороге.

В конце июня Львы могут стать жертвами преступников, в частности, вымогателей и грабителей, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам эксперта, для Львов первая половина месяца может быть благоприятной, их могут привлечь в хорошую команду и выдвинуть на главные роли.

"…В их жизни возможны перемены к лучшему, связанные с работой, карьерой, их деятельностью. У Львов возникнут новые планы, проекты, развернется бурное обсуждение всего этого…", – сказал собеседник.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на июнь для всех знаков Зодиака. Астролог говорил, что неудачниками месяца могут стать четыре знака Зодиака – Рыбы, Дева, Стрелец и Близнецы.

Гороскоп 2020 Зодиак Влад Росс гороскоп Лев
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