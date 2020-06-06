"Жертва преступников": астролог предупредил об угрозах конца июня

В конце июня один знак Зодиака могут "атаковать" преступники, спрогнозировал эксперт.
В 20 числах июня представителям одного знака Зодиака – Лев – грозят сложные ситуации на дороге.
В конце июня Львы могут стать жертвами преступников, в частности, вымогателей и грабителей, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По словам эксперта, для Львов первая половина месяца может быть благоприятной, их могут привлечь в хорошую команду и выдвинуть на главные роли.
"…В их жизни возможны перемены к лучшему, связанные с работой, карьерой, их деятельностью. У Львов возникнут новые планы, проекты, развернется бурное обсуждение всего этого…", – сказал собеседник.
Ранее Влад Росс поделился гороскопом на июнь для всех знаков Зодиака. Астролог говорил, что неудачниками месяца могут стать четыре знака Зодиака – Рыбы, Дева, Стрелец и Близнецы.
Автор: Екатерина Присяжнюк