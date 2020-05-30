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"Блестящие возможности и тайные схемы": названы удачники июня

30 мая 2020, 13:50

Козероги могут серьезно продвинуться в бизнесе, поделился астролог.

Астролог сообщил, что счастливчиками июня будут четыре знака Зодиака – Гороскоп на июнь 2020
Счастливчиками июня будут четыре знака Зодиака, сообщил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в июне четыре знака Зодиака – Овен, Весы, Рак и Козерог – будут счастливчиками.

Овнам светят блестящие перспективы и возможности, Раки могут рассчитывать на успех в тайных схемах и делах, а Козерогам спрогнозирована возможность серьезно продвинуться в бизнесе, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в июне Весам не стоит затевать судебные тяжбы, поскольку судью могут подкупить.

Гороскоп на июнь 2020 – Овен

Прогнозируется восстановление полезных деловых отношений и связей, фарт в поездках. В конце июня может повезти в любви. Можно подтянуть знание языков или вернуться к учебе в университете или в институте.

Гороскоп на июнь 2020 – Весы

Возможно возвращение старых друзей, налаживание связей с гражданами других государств. Можно купить транспортное средство, в частности, авто.

Гороскоп на июнь 2020 – Рак

В конце июня сделки, связанные с недвижимостью, окажутся особо удачными. Возможен неожиданный рост авторитета и выдвижение на ведущие позиции. Финансовые договоренности со старыми знакомыми могут быть весьма удачными.

Гороскоп на июнь 2020 – Козерог

Возможно продвижение по карьерной лестнице – получение высоких ответственных должностей. Можно удачно сменить работу или род деятельности.

Ранее Влад Росс предупредил, что 1-12 июня возможно "кидалово" и обман. Астролог посоветовал в первую декаду июня отказаться от заключения важных сделок и начала новых дел или проектов.

Гороскоп 2020 Зодиак астролог Влад Росс
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