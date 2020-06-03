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Гороскоп на июнь 2020: кому для успеха нужен экстремальный риск

3 июня 2020, 12:03

В июне Скорпионам спрогнозированы неожиданные приятные ситуации, поделился эксперт.

Астролог спрогнозировал, что для достижения успеха Скорпионам нужен экстремальный риск – Гороскоп на июнь 2020 Скорпион
Для достижения успеха Скорпионам нужен экстремальный риск, спрогнозировал астролог / УНИАН

Первая половина июня будет очень благоприятной для Скорпионов, им можно рисковать, риск будет оправдан.

Экстремальные риски и игра на грани фола принесут Скорпионам успех, рассказал Главреду астролог Влад Росс.

По словам собеседника, Скорпионам светят неожиданные приятные ситуации, у них может появиться сильная сексуальная привязанность.

"…во второй половине месяца Скорпионам нужно быть осторожными на работе – их могут подсидеть и убрать с занимаемой ими должности. Возможны разногласия и конфликты с коллегами, вплоть до того, что Скорпионов могут в чем-то обвинить", – предупредил эксперт.

Ранее Влад Росс спрогнозировал, что в июне фарт светит Козерогам, Ракам, Весам и Овнам, а с неудачами могут столкнуться Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы. Астролог предупреждал, что в начале месяца есть угроза обмана.

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