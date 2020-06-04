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Астролог сказал, у кого любовные дела будут складываться блестяще

4 июня 2020, 05:29

У одного знака Зодиака существенно укрепятся связи с любимым человеком, сообщил эксперт.

Астролог спрогнозировал, что у Водолеев будут блестяще складываться любовные дела Гороскоп на июнь 2020 Водолей
У Водолеев будут блестяще складываться любовные дела, спрогнозировал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что во второй половине июня у Водолеев будут блестяще складываться любовные дела.

Существенно укрепятся связи с любимым человеком, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Водолеям также будет фартить в путешествиях и дальних поездках, наступит благоприятное время для учебы, можно переходить на новую форму обучения.

Астролог предупредил, что представителям этого знака стоит быть как можно осторожнее и аккуратнее в финансовом плане, поскольку можно купить не ту вещь или вложиться не в то дело.

"У Водолеев могут возникнуть сложные ситуации из-за других людей, то есть если их кто-то подставит в финансовых делах. Эта угроза будет сохраняться в первой половине июня, когда представители этого знака могут стать жертвой обмана или предательства в денежных делах…", – поделился эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что в июне неудачи грозят Девам, Рыбам, Близнецам и Стрельцам, а фартить может Овнам, Весам, Ракам и Козерогам. Астролог добавил, что с 1 по 12 июня есть угроза "кидалова".

Влад Росс астролог Гороскоп 2020 Зодиак
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