Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020

Нас ждет сложный июнь: многие события будут определяться "коридором затмений", одно из которых – сатанинское / regeneratione.ru

В июне нас ждет мало хорошего. И такая нерадостная перспектива связана с "коридором затмений", который определит свистопляску на полтора месяца. В июне-июле нас ждет три затмения: 5 июня лунное затмение, 21 июня, в день летнего солнцестояния, солнечное затмение и 5 июля – еще одно лунное.

Такой богатый затмениями период будет непростым, насыщенным кризисными событиями. Три затмения подряд сулят важные перемены в жизни людей и будут влиять на глобальные события, которые будут значимыми для всей планеты.

Не исключено, что именно в это время будет изобретена вакцина против Covid-19 или лекарство, помогающее побороть вирус и ускоряющее процесс выздоровления. Особенно такое событие вероятно вблизи соединения Марса и Нептуна, то есть 12-13 июня.

Читайте также"Жесткое время": астролог назвала самые опасные дни в июне 2020Июнь станет месяцем кармического воздаяния, категорически неблагоприятным для каких-либо начинаний. Месяц многих из нас повергнет в подвешенное состояние, когда новое еще не сформировалось, а со старым надо прощаться.

Кроме того, в июне одновременно две быстрые планеты – Меркурий и Венера – будут в ретроградном движении, что внесет дополнительную напряженность в и так сложный период.

Солнечное затмение 21 июня будет сатанинским, кольцевым. Наши предки считали такое затмение предвестником наихудших событий.

К тому же, оно произойдет в 1-ом градусе Рака, который связан с плодородием и урожаем. Это дает основания прогнозировать, что ни плодородия, ни урожаев в этом году не будет. Также этот градус связан с морем, водой, проливными дождями, цунами, селевыми потоками. Поэтому в июне, помимо землетрясений, следует ожидать цунами, селей и множество ураганов. Стихия в полной мере развернется на востоке Африки, в Индии, Непале, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Австралии, Китае, Таиланде, Индонезии. Именно в этих местах на планете лучше всего будет видно это затмение, и именно там разгуляются все те ужасы, которые оно принесет.

Влад Росс / Главред

Украину это затмение не сильно зацепит, так как оно будет видно на территории нашей страны не в полной мере: у нас оно будет не кольцевым, а, скорее, полутеневым. Лучше всего затмение будет видно на Донбассе, потому есть опасность эскалации ситуации на востоке нашей страны. А ретроградные Меркурий и Венера только "подольют масла в огонь" и будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций, а, значит, на Донбассе вновь может стать очень "горячо".

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Ретроградные Венера и Меркурий будут возвращать нас к старым незавершенным делам, к которым придется отнестись с особой настороженностью и вниманием.

Но, с другой стороны, такое движение планет создаст прекрасный период для исправления промахов и ошибок. Например, если вы раньше сделали ремонт, и что-то в процессе пошло не так, чем-то вы остались недовольны, то в июне вы получите прекрасную возможность все подправить и сделать, как нужно.

Также этот период будет непрост в эмоциональном плане: очень остро будет ощущаться усталость от предыдущих сложностей и перипетий, однако появится небольшая надежда на перемены к лучшему и забрезжит какой-никакой свет в конце тоннеля. Но торопиться не стоит: начинать новые дела или открывать новый бизнес пока не время. Зато попытка восстановить старый бизнес и доделать старый "зависший" проект может увенчаться успехом благодаря ретроградным Меркурию и Венере.

Меркурий перейдет в ретроградное движение с 18 июня, поэтому во второй половине месяца стоит всерьез заняться восстановлением ресторанного бизнеса, открыть после карантина бассейны и спортклубы. По сути, после 18 июня сложится благоприятный период, чтобы вновь запустить и вернуть к нормальной работе всю развлекательную сферу.

Так что в июне следует пересмотреть свое прошлое, проанализировать недавние события. Особое внимание следует уделить тому, как ранее складывались деловые отношения и партнерства. Как известно, Венера связана с партнерством, деловым сотрудничеством, брачными союзами и любовными отношениями, а до 25 июня она все еще будет оставаться ретроградной.

Вообще, солнечное затмение 21-го числа будет связано со знаками подвижного креста, а особенно – с Близнецами и Стрельцом. Поэтому на представителей этих знаков Зодиака в июне обрушится мощный удар, и именно они в наибольшей степени пострадают от того, что принесет затмение.

Грядущее затмение, в первую очередь, будет связано с такими сферами жизни, как любовь, заграница, писательство, иностранные языки, информация, интернет, поездки, а также со всем, что связано с компьютерной деятельностью. Все это будет резко меняться на протяжении ближайшего года, ведь и все последующие затмения в этом году будут происходить на той же оси. Потому названные сферы будут переживать колоссальные трансформации, особенно много их будет в туризме, поскольку Стрелец как раз связан с туристическим бизнесом и обучением, а Близнецы – с поездками. Потому не исключено, что в корне будут пересмотрены подходы к процессу обучения, а также кардинальные изменения произойдут в школьной программе. Учебный процесс в школах, что в вузах в ближайшие годы коренным образом может измениться.

Читайте также"Охрана, как у Путина": астролог сказал, кто может убить ЗеленскогоПериод с 1 по 12 июня будет под влиянием первого лунного затмения, которое произойдет 5 июня. Это будет полутеневое лунное затмение, и состоится оно в 22:25 по киевскому времени. В этот период крайне важно будет иметь в своем распоряжении достоверную информацию или возможность проверить любые сведения, иначе легко можно будет стать жертвой обмана или какого-то "кидалова", так как во время затмения Нептун будет в квадрате к Солнцу. Среди прочего, это значит, что многое будут решать какие-то скрытые факторы, не будет полной ясности, поскольку Марс будет соединяться с Нептуном. Будет сохраняться большая опасность афер, ограблений, неправильного вложения денег, соблазнов, обманов.

Потому в первую декаду июня категорически противопоказано заключать важные сделки, проводить важные встречи и переговоры, начинать новые проекты или дела. Лучше в это время отправиться на курорт, на отдых.

Весь июнь, поскольку он будет состоять из затмений и "коридоров", будет сохраняться большая вероятность природных катаклизмов: наводнений, селей и т.д. Наиболее кризисные в этом плане дни и катастрофические периоды – 2-8 июня и 18-24 июня. В эти дни будет повышена опасность аварий, нельзя рисковать, хронические заболевания могут напомнить о себе внезапными обострениями (особенно это коснется людей, страдающих легочными заболеваниями, которые связаны с Близнецами, а также тех, у кого есть проблемы с печенью). Также в эти дни могут быть разного рода роковые события, фатальные и неотвратимые. Вплоть до того, что кому-то с неба на голову может упасть кирпич, если человек этого заслужил – такова карма, а июнь, как мы говорили, будет месяцем кармического воздаяния. Потому важно, чтобы в июне у вас все было оплачено по счетам, а, если оставались какие-то долги, то в июне лучше погасить все задолженности.

Наиболее неблагоприятные дни для любых путешествий – 2-8 июня. Потому если собираетесь на море, то отправляйтесь в первый же день месяца. Также неблагоприятно отправляться в дорогу и начинать путешествие как 11-13 июня, так и 16-21 июня.

С 18 июня, когда Меркурий станет ретроградным, будут лучшие дни для восстановления бизнеса, который был до коронавируса. Особенно благоприятный период для возвращения к нормальной работе, когда Марс перейдет в знак Овна, то есть 28 июня.

Марс войдет в Овна и сделает блестящий секстиль к Венере, что даст прекрасное время для исправления ошибок в отношениях и возвращения старой любви. 28-30 июня – хорошие числа для признания в любви. И единственный благоприятный период в июне для бракосочетания.

Во все остальные дни месяца я настоятельно не рекомендую вступать в брак, поскольку Венера в ретроградном движении в день бракосочетания впоследствии обязательно напомнит о себе – и брак даст трещину.

До 25 июня могут быть пересмотрены как деловые отношения с партнерами, так и брак, что сулит множество расставаний и разводов в это время. В это время часто будут вскрываться супружеские измены. Зато это станет благоприятным временем для детективов, когда они с легкостью будут добывать неопровержимые доказательства супружеских измен.

Наиболее неблагоприятный период месяца в плане ведения дел и бизнеса – 22-27 июня, когда Венера будет стационарной. Поэтому любые важные вопросы будет в эти дни решить сложнее, чем обычно. Зато будет очень благоприятно до 25-го числа, до ретроградности Венеры, отдать все свои долги – тогда и жизнь может кардинально измениться к лучшему в финансовом плане.

Читайте такжеГолодные бунты, революция и полный пипец: астролог поведал о недалеком будущем РоссииБолее-менее благоприятные числа – 13-17 июня, когда Марс будет в секстиле к Меркурию. Это лучшее время для крупных покупок и важных деловых проектов. Однако эти проекты нужно не начинать в эти дни, а обсудить или плодотворно поработать над ними. Это единственное "окно возможностей" в июне, когда Меркурий еще не будет ретроградным, и будет серединная точка между июньскими затмениями.

А вот 18-27 июня будет самым неблагоприятным временем для важных и больших покупок и вложения средств, особенно в недвижимость.

Так что июнь хорош для пересмотра и переосмысления деловых и личных отношений, для пересмотра ранее заключенных договоров, соглашений и других документов, для завершения начатого и возвращения к старому, в том числе и к докоронавирусному, бизнесу. Также в этом месяце не помешает заняться генеральной уборкой, выбросить хлам, сделать ремонт и провести инвентаризацию. Неблагоприятно в этом месяце подписывать договора и заключать сделки, рисковать, начинать важные проекты, вступать в брак (кроме последних чисел июня) и завязывать новые любовные отношения.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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