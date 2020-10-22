Гороскоп на конец октября: астрологи сказали, кто устроит безбедную жизнь

Тельцам под силу устроить безбедную жизнь, спрогнозировали астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп 2020 на конец октября – с 22 по 31 число, и сообщили, что знак Зодиака Телец откроет для себя новые источники дохода.

Благодаря новым источникам заработка Тельцы смогут обеспечить безбедную жизнь, сообщает slovofraza.com.

Эксперты добавили, что для представителей этого знака Зодиака Вселенная подготовила самые приятные сюрпризы.

"…Прекрасные перспективы ждут Тельцов. С 22 по 31 октября они откроют для себя новые источники заработка, которые обеспечат безбедное существование. Ловите удачу за хвост и смело идите навстречу счастью, к которому вы так стремитесь…", – отмечается в прогнозе.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для Тельца на октябрь текущего года и отметил, что во второй половине месяца представители этого знака Зодиака могут получить прочную материальную базу, и это будет связано с людьми из прошлого.

По словам Роса, во второй половине октября Тельцы смогут добиться целей, поставленных в деятельности или в работе.