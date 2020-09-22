Гороскоп на конец сентября: одному знаку Зодиака грозит черная полоса

Представителям одного знака Зодиака придется работать с токсичным человеком, предупредили астрологи.
В конце сентября знаку Зодиака Овен гороскоп 2020 спрогнозировал начало черной полосы – придется метаться между проблемами.
Овнов заставят работать с токсичным и неприятным человеком, сообщает slovofraza.com со ссылкой на астрологов.
По данным экспертов, Овны должны молчать и притворяться довольными, иначе есть риск лишиться работы.
"Также Вселенная вынудит Овна мириться с тем фактом, что в его рабочий процесс постоянно пытаются вмешаться. Руководство пристально следит за каждым шагом, из-за чего вы постоянно нервничаете и переживаете", – говорится в материале.
Астрологи посоветовали Овнам избавиться от эмоций, чтобы не взорваться и не наговорить лишнего.
- Ранее был опубликован гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс.
- Эксперт говорил, что Овнам грозят ограбления, клевета и сложности, связанные с несчастными случаями и авариями.
Автор: Екатерина Присяжнюк