Гороскоп на конец сентября: одному знаку Зодиака грозит черная полоса

В конце сентября у Овнов начнется черная полоса, говорится в гороскопе / Анастасия Олейникова для Главреда

В конце сентября знаку Зодиака Овен гороскоп 2020 спрогнозировал начало черной полосы – придется метаться между проблемами.

Овнов заставят работать с токсичным и неприятным человеком, сообщает slovofraza.com со ссылкой на астрологов.

По данным экспертов, Овны должны молчать и притворяться довольными, иначе есть риск лишиться работы.

"Также Вселенная вынудит Овна мириться с тем фактом, что в его рабочий процесс постоянно пытаются вмешаться. Руководство пристально следит за каждым шагом, из-за чего вы постоянно нервничаете и переживаете", – говорится в материале.

Астрологи посоветовали Овнам избавиться от эмоций, чтобы не взорваться и не наговорить лишнего.