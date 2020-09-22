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Гороскоп на конец сентября: одному знаку Зодиака грозит черная полоса

22 сентября 2020, 16:09

Представителям одного знака Зодиака придется работать с токсичным человеком, предупредили астрологи.

В гороскопе говорится, что в конце сентября у Овнов начнется черная полоса – Гороскоп Овен 2020
В конце сентября у Овнов начнется черная полоса, говорится в гороскопе / Анастасия Олейникова для Главреда

В конце сентября знаку Зодиака Овен гороскоп 2020 спрогнозировал начало черной полосы – придется метаться между проблемами.

Овнов заставят работать с токсичным и неприятным человеком, сообщает slovofraza.com со ссылкой на астрологов.

По данным экспертов, Овны должны молчать и притворяться довольными, иначе есть риск лишиться работы.

"Также Вселенная вынудит Овна мириться с тем фактом, что в его рабочий процесс постоянно пытаются вмешаться. Руководство пристально следит за каждым шагом, из-за чего вы постоянно нервничаете и переживаете", – говорится в материале.

Астрологи посоветовали Овнам избавиться от эмоций, чтобы не взорваться и не наговорить лишнего.

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