"Провалы и банкротство": астрологи назвали "страдальца" лета 2020

Летом Тельцу грозят серьезные неудачи, предупредили астрологи / Скриншот с видео на youtube.com

Астрологи спрогнозировали, что летом текущего года "страдальцем" будет один знак Зодиака – Tелец.

Тельцам грозит провал многих проектов, поэтому придется искать новые дела, сообщает SlovoFraza, ссылаясь на данные астрологов.

По сведениям издания, в летние месяцы у Тельцов особенно напряженная ситуация будет наблюдаться в финансовом плане – не стоит много тратить, инвестировать, глупо рисковать и давать в долг, из-за желания быстро заработать можно обанкротиться.

"…Придется погрузиться в череду проблем, которые начались еще в мае… нужно экономить и придерживаться проверенных стратегий. Не отчаивайтесь, ведь осенью все это закончится...", – отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что во второй половине июня у Тельцов будет складываться благоприятно все, что касается денег и заработка. Эксперт говорил, что Тельцы могут удачно сменить работу.