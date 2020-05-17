Жуткие катастрофы: астролог предупредила об опасном периоде

Ретроградный Юпитер сулит неприятности, предупредила астролог / фото: nasa.gov

Ретроградный Юпитер дает толчок развороту энергии, а также сильному внутреннему росту, рассказала ведический астролог Анна Атменеева.

"Ретро Юпитер дает мистическую силу и возможность закончить дела, о которых человек в нормальном состоянии даже бы не подумал. Самая главное его качество - это расширение, что дает возможности расширить свои мысли, тело или принципы", - написала она в Facebook.

По ее словам, ретроградный Юпитер – это индикатор экстра силы, который будоражит нетронутые, забытые, неразвитые, ограниченные области жизни человека.

Когда Юпитер идет ретроградно. многие проекты могут быть отложены или закрыты, предупредила ведический астролог.

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"Может быть большая разница между тем, что люди говорят и что делают. С глобальной точки зрения - финансовые скандалы, , банкротства, природные катастрофы, экстра расходы, самоуверенность, болезни", - добавила Атменеева.

Напомним, ранее астролог назвала самые опасные дни в июне 2020.