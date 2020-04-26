Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать

Влад Росс посоветовал не начинать в мае дела, связанные с искусством и модой / Reuters

Астролог Влад Росс настоятельно не рекомендовал в мае 2020 года начинать важные проекты, которые связаны с модой, красотой, искусством и дизайном.

Май будет очень неблагоприятным месяцем для того, чтобы рисковать в финансовых делах, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в мае косметологические процедуры и пластические операции могут привести к неожиданным проблемам, поэтому их стоит отменить.

Росс добавил, что в мае покупки стоит делать до 9 числа.

"Очень не советую делать в мае крупные и важные покупки, потому что они, скорее всего, окажутся ненужными и приведут к бессмысленной трате денег", – предупредил он.

Эксперт объяснил, что в мае жизнь будет "зависать", как компьютер, в частности, из-за того, что три планеты будут находиться в статическом положении.

"В статическом положении будут пребывать Венера (любовь и брак), Сатурн (профессиональная деятельность, предназначение) и Юпитер (социальная реализация). Все эти сферы жизни могут зависнуть с середины мая и оставаться в какой-то неопределенности", – отметил астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что в мае с неудачами могут столкнуться Рыбы, Тельцы, Весы и Девы. Астролог предупредил, что Рыбам и Тельцам грозит "кидалово" на крупную сумму.