Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать

В мае лучше не делать косметологические процедуры, отметил астролог.
Астролог Влад Росс настоятельно не рекомендовал в мае 2020 года начинать важные проекты, которые связаны с модой, красотой, искусством и дизайном.
Май будет очень неблагоприятным месяцем для того, чтобы рисковать в финансовых делах, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, в мае косметологические процедуры и пластические операции могут привести к неожиданным проблемам, поэтому их стоит отменить.
Росс добавил, что в мае покупки стоит делать до 9 числа.
"Очень не советую делать в мае крупные и важные покупки, потому что они, скорее всего, окажутся ненужными и приведут к бессмысленной трате денег", – предупредил он.
Эксперт объяснил, что в мае жизнь будет "зависать", как компьютер, в частности, из-за того, что три планеты будут находиться в статическом положении.
"В статическом положении будут пребывать Венера (любовь и брак), Сатурн (профессиональная деятельность, предназначение) и Юпитер (социальная реализация). Все эти сферы жизни могут зависнуть с середины мая и оставаться в какой-то неопределенности", – отметил астролог.
Ранее Влад Росс предупредил, что в мае с неудачами могут столкнуться Рыбы, Тельцы, Весы и Девы. Астролог предупредил, что Рыбам и Тельцам грозит "кидалово" на крупную сумму.