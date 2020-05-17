"Kупидон гарантирует счастье": астрологи раскрыли, кто встретит любовь

Стрельцы, Овны и Раки могут обрести любовь, спрогнозировали астрологи / УНИАН

Трем знакам Зодиака – Стрелец, Овен и Рак, на конец мая спрогнозирована судьбоносная встреча, они могут обрести любовь.

Стрельцы встретят потрясающую личность, которая заставит забыть об остальных кандидатах на роль второй половинки, сообщает SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По их словам, представители этого знака сами захотят построить прочные отношения, преуспеют в деле, и Kупидон гарантирует им счастье.

Овнам спрогнозирована встреча с уникальной личностью, к которой они сразу же испытают симпатию. Эксперты посоветовали Овнам не торопить события, чрезмерная настойчивость отпугивает.

Раки могут влюбиться и начать встречаться с человеком, которого давно знают. Астрологи добавили, что в Раков давно влюблен их старый знакомый, но только в конце мая они к нему проявят интерес.

Ранее астрологи спрогнозировали, что везунчиками второй половины мая будут Раки, Тельцы и Козероги. В прогнозе говорилось, что Ракам и Тельцам светит карьерный рост.