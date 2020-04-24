"Бедняги мая": чей секрет могут слить, а кому грозят побочки

Два знака Зодиака могут стать "беднягами" мая / Reuters

Астролог Марина Скади составила гороскоп на май 2020 года и предупредила, что "беднягами" месяца могут стать Скорпионы и Тельцы.

Секреты Скорпионов могут раскрыть, а Тельцам грозят "побочки", приводят прогноз эксперта Факты.

Скади предупредила, что Скорпионам стоит осторожно шутить, поскольку люди все могут что-то воспринять на свой счет и обидеться.

"…Сосредоточьтесь на себе и своих потребностях, в этом месяце вы сможете заложить фундамент дальнейшего развития и процветания, понять перспективы и целесообразность вложения ресурсов в ваши проекты", – посоветовала она.

По словам эксперта, Тельцы могут столкнуться с заблуждениями относительно перспектив и реалистичности рабочих проектов, деловых и личных отношений, им грозит путаница в финансах.

"…Неблагоприятное время для переездов, а также семейных мероприятий, связанных с перемещениями. Особую осторожность следует соблюдать в вопросах лечения, так как возможна побочная реакция на медикаменты", – предупредила астролог.

Ранее сообщалось, что гороскоп на май 2020 очень позитивный для Близнецов, Овнов и Дев. Представителям этих знаков Зодиака напророчили возможность осуществить свои мечты.