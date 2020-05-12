"Очень большие уступки России": астролог спрогнозировал пересмотр "Минска"

РФ может пойти Украине на очень большие уступки, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что до 21 мая Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе могут быть в корне пересмотрены.

Киев может ожидать, что Российская Федерация пойдет на очень большие уступки, рассказал эксперт Главреду.

Росс предупредил, что во второй половине мая могут прекратить существование какие-то глобальные соглашения, будут рушиться идеалы и авторитеты многих людей, возможен радикальный пересмотр сферы деятельности.

"…могут быть в корне пересмотрены Минские соглашения. 10-21 мая – очень благоприятное время для трансформации, пересмотра договоров и соглашений, что, в итоге, приведет к повороту ситуации. Причем Украина может ожидать, что Россия пойдет на очень большие уступки…", – поделился астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что пока Владимир Путин остается президентом России, захваченная часть Донбасса будет подчиняться Москве, как марионетка подчиняется кукловоду. По его словам, в 2020 году на Донбассе полностью прекратится огонь.